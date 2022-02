Ein Narrenherz für Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch wenn wir nicht wie gewohnt zusammen Fasnet feiern können, hat sich die Narrenzunft Nibelgau Leutkirch e.V. einiges einfallen lassen, um Gutes tun zu können.

Aktuell sind in der Leutkircher Innenstadt die Häser der verschiedenen Gruppen ausgestellt, mit denen die Kinder eine Schatzsuche veranstalten und viele tolle Preise gewinnen können. Aber wir Narren wollen noch mehr tun. Deswegen werdet ihr uns am 25. und am 26. Februar, am Hauptwochenende, von 9 bis 18 Uhr im Feneberg und im Rewe in Leutkirch finden. Dort könnt ihr unseren Jahresorden als Aufkleber gegen eine Spende erwerben. Das gesammelte Geld geht an die Stiftung Kinderchancen Allgäu, die mit tollen Aktionen Kinder in unserer Region fördert.

Also kommt gern vorbei, holt euch euren tollen Nibelgau-Aufkleber und helft uns, Kindern im Allgäu eine Freude zu machen. Hoorig, Hoorig - eure Narrenzunft Nibelgau Leutkirch e.V.