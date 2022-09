Ein „Merci“ für ehrenamtliche Helfer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein schönes „Dankeschön“ der katholischen Kirchengemeinde St. Martin in Leutkirch ist der alljährliche Ausflug für Kommunionhelfer, Lektoren, Wortgottesdienst-Leiter und Kantoren. Diesmal ging es nach Bad Waldsee zu einer Führung in der Pfarrkirche St. Peter. Die Basilika mit ihren „ums Eck“ stehenden Doppeltürmen wurde vom bekannten Baumeister Dominikus Zimmermann barockisiert. Bewunderung fand zudem das im Seitenaltar ausgestellte, von der „Guten Beth“ gewebte weiße Kleid, die in Reute das Franziskanerinnen Kloster gegründet hat. Die Ausflügler fanden dort den gelungenen Abschluss im „Kreuz“.