Ein „Marienbadkäferle“ für zwölf Kleinkinder

Die Stadt Leutkirch ist um eine Kindertagespflegestätte reicher. Mit der Eröffnung des „Marienbadkäferle“ in der Lindenstraße 8 hat sich Leiterin Jennifer Modery nicht nur ihren eigenen Wunsch erfüllt, sondern bietet künftig auch berufstätigen Müttern zwölf Unterbringungsplätze für Kinder bis zu drei Jahren an.

Die neue Großtagespflegestätte „Marienbadkäferle“, die seit 1. September von der Erzieherin und Tagesmutter Jennifer Modery in eigener Regie geleitet wird, hat noch nicht lange geöffnet, ist aber bereits schon bis Oktober 2019 ausgebucht. Eine Tatsache, die beweist, wie notwendig derartige Stätten sind und wie groß die Nachfrage ist. Unterstützt bei der täglichen Arbeit wird die Einrichtungsleiterin von der Tagesmutter Melanie Queck aus Aichstetten, die mit sieben eigenen Kindern reichlich Erfahrung mit ins „Marienbadkäferle“ bringt.

Unterstützt wird die neu eingerichtete Kita von der Stadtverwaltung Leutkirch, die unter anderem die gesamte Miete fürs Gebäudes in der Lindenstraße übernimmt. Außerdem beteiligte sich das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu 70 Prozent an den Einrichtungskosten. Die restlichen 30 Prozent übernahm Modery. „Bei der Stadt stoße ich mit meinen Anliegen stets auf offene Ohren, die helfen mir immer“, so die Leiterin.

Des Weiteren wird die junge Frau von der Diplom Sozialpädagogin von der Diakonischen Bezirksstelle Ravensburg – Vermittlungsstelle für Kindertagespflege im Allgäu, Sylvia Müller-Gohdes, mit Rat und Tat unterstützt.