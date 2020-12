Ein Krippenspiel als Multimedia-Event

Ein Krippenspiel unter Corona-Bedingungen ist möglich – mit viel Fantasie. Dies bewies das Kinderkirchteam der evangelischen Kirchengemeinde Leutkirch an Heiligabend in der Dreifaltigkeitskirche. Damit die Abstandsregeln eingehalten werden konnten, hatte es zu zwei Terminen am Nachmittag eingeladen, berichtet die Kirchengemeinde.

Um die Kinder und Jugendlichen aber nicht zweimal mit der Aufführung zu beanspruchen, gab es zwei verschiedene Versionen. Bei der ersten ging es um die Herbergssuche mit Christgeburt im Stall. Die Hirten auf dem Feld, aufgenommen nahe der Waldkapelle, wurden per Video zugeschaltet. Bei der zweiten Version spielten die Hirten in der Kirche die Hauptrollen, und die Herbergssuche wurde per Video eingeblendet.

Die Vorlage hatten Pfarrerin Ulrike Rose und ihre Tochter Maike selbst geschrieben. Dass dabei auch heutiges Bewusstsein einfloss, wurde vor allem bei der Szene mit den Hirtinnen deutlich. Denn sie ließen sich nicht so schnell von einem Engel beeindrucken. Sie diskutierten erst einmal eine Weile , ehe sie sich zum Stall aufmachten...

Da das Krippenspiel vorab auch aufgenommen wurde, kann es auf der Homepage der Kirchengemeinde unter www.leutkirch-evangelisch.de noch angeschaut werden.