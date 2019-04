Ein Klangerlebnis der besonderen Art

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah? Diese Frage haben zahlreiche Blasmusikfreunde auf ihre Art beantwortet: Sie füllten dieser Tage die Turn- und Festhalle Diepoldshofen, um mit zwei renommierten Blaskapellen ein besonderes Konzert zu erleben.

Während die Gäste, die Musikkapelle Schloß Zeil, mit Flöten und Klarinetten in allgemein üblicher Besetzung auftraten, konzertierten die Gastgeber, die Musikkapelle Diepoldshofen, als Brass-Band mit Musikinstrumenten nur aus Messing. „Ich möchte nicht ohne meine Mädels hier vorne dirigieren“, stichelte Charly Diepolder mit einem Schmunzeln, dessen Holzregister nach einer kurzen „Umbaupause“ auch noch mit einer übergroßen Klarinette einmarschierte. Nicht provozieren ließ sich davon Dirigent Luis Lau, der cool bemerkte, „dass ja seine Sopran-Cornets für die hohen Töne sorgen“. So oder so, beide fast benachbarten Musikkapellen gestalteten gemeinsam nach vielen Jahren wieder einmal ein außergewöhnliches Frühjahrskonzert, das nicht nur anhaltenden Beifall verdiente und mehrere Zugaben erforderte.

„Locker flockig“ moderierend und mit souveränem, zupackendem Dirigat gestaltete Charly Diepolder mit seinen Schloß-Zeilern den ersten Teil des Konzerts: Mit dynamisch rhythmischem Auftakt („No Roots“), berührenden Flötensoli in „Suite on Celtic Folk Songs“, swingend jazzig in „Feeling Good“, kontrastreich beschwingt und mit getragenen Phasen in „Sea Gate Overture“ bis zum rassig temperamentvollen Finale mit „El Cumbanchero“. Der „sehr erfreuliche Applaus“ (Originalton Diepolder) erzwang schließlich noch den Marsch „Blasmusikgrüße“.

Nach der Pause begannen die in klassischer U-Form sitzenden Gebrazhofer Musikanten unter dem eher unauffälligen aber ebenso präsenten und fordernden Dirigat von Luis Lau mit vollem Sound bei „Fat Bottomed Girls“, um dann mystisch und mit getragenen Phasen sowie indianischen Rhythmen „Lake oft he moon“ zu spielen. Aufrüttelnd steigernd mit konzentrierter Spannung und im piano verklingend gelang „Heart of Courage“, gefolgt von „Suite from Hymn oft he Highlands“. Mit diffusen Tönen hin zu verblüffenden Wechsel im Klang und Dynamik berührte die Filmmusik von „Merida – Legende der Highlands“, um dann im schwungvollen Finale mit „Gruß aus dem Achtal“ eine Uraufführung zu präsentieren. Schließlich wurde die angekündigte Zugabe „Augenblicke“ mit einem herzhaft ausgerufenen „Jawoll“ im Publikum begrüßt.