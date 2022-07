Ein Jazzfest im ausverkauften Museumshof

Bis auf den allerletzten Platz besetzt waren auch die eilends zusätzlich herbeigeschafften Stühle beim Sommerjazz am vergangenen Mittwoch im idyllischen Hof des Museums im Bock. 140 Besuchende sorgten laut VHS-Pressemitteilung für beste Stimmung beim Gastspiel der 19-köpfigen Big Band unter der Leitung des Wangener Jazztrompeters Stefan Sigg. Die große Combo aus Berufsmusikern und ambitionierten Liebhaber-Jazzern verzauberte das Publikum mit Big-Band Hits von Jazz-Giganten wie Charlie Parker, Cole Porter, Van Morrison und Henry Mancini. Der neuseeländische Sänger Nick Gordon moderierte launig und sang die großen Hits wie „Beyond The Sea“ und „New York, New York“. Mit einer Hommage an den viel zu jung verstorbenen Jazz-Entertainer Roger Cicero entließen Gordon und die Siggs Pack Big Band das begeisterte Publikum nach zweieinhalb Stunden in eine tropisch heiße Sommernacht. Beim nächsten Sommerjazz-Abend gastiert der aus Leutkirch stammende Gitarrist Manfred Junker mit Band am Mittwoch, 27. Juli, im Museumshof (bei Regen im Bocksaal). Tickets gibt es unter www.reservix.de.