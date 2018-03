Ein hochaktuelles Vermächtnis

„Zukunft braucht Erinnerung“, sagt Rektor Manfred Trieloff am Dienstagabend zum Auftakt einer Podiumsveranstaltung in der Leutkircher Otl-Aicher-Realschule im Gedenken an die vor 75 Jahren am 22. Februar hingerichteten Geschwister Hans und Sophie Scholl. Es wird an diesem Abend erinnert. Nicht minder stark entwickelt wird, und dieser Teil richtet sich stark an die anwesenden Jugendlichen, ein Blick nach vorne darüber, was aus dem Verhalten der Ulmer Geschwister und der anderen Mitglieder der „Weißen Rose“ zu übertragen ist in die Gegenwart. Nach gut eineinhalb dichten Stunden reflektiert der CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser: „Es war ein guter Abend, denn ich gehe klüger nach Hause.“

Historisches. Sehr Persönliches, Privates. Aktuelle Ableitungen. Eher trist und schmucklos wirkt die Aula der Realschule. Die Intensität des Gesprächs auf dem Podium fesselt. Silvester Lechner, der ehemalige Leiter des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg in Ulm, übernimmt die Grundeinschätzung des Wirkens der „Weißen Rose“, die nicht nur aus den Geschwistern Scholl bestand. Waren sie von Anfang an zum Widerstand gegen das Hitler-Regime bestimmt? Nein. In seiner Antwort verweist Lechner darauf, dass alle fünf Kinder von Robert und Magdalena Scholl in der Aufbruchsstimmung der 1930er-Jahre auch Mitglieder der Hitlerjugend waren.

„Außergewöhnliche Menschen“

Schnell aber hätten sie die verbrecherischen Inhalte der Machthaber erkannt, hätten sich abgewandt und irgendwann während ihrer Studienzeit in München beschlossen, aus dem Untergrund heraus trotz aller Risiken zum Widerstand gegen die Nationalsozialisten aufzurufen. Sechs Flugblätter der Weißen Rose entstanden. „Sie waren keine Helden, aber sie waren außergewöhnliche Menschen“, so lautet eine Einschätzung des Historikers. Er erinnert auch daran, dass nach dem Krieg in Ulm jahrelang noch viele Vorbehalte aus der Bevölkerung gegenüber dem Wirken der Scholls, die von den Nazis als Verräter verunglimpft worden waren, existierten.

Zum Schluss des Abends zitiert Lechner aus dem fünften Flugblatt der „Weißen Rose“, entstanden Anfang 1943, in dem die Gruppe nicht nur den Krieg als verloren einstuft sondern auch einen flammenden Appell an alle Europäer richtet, dem Nationalismus abzuschwören. Ein Vermächtnis. Es gibt Beifall dafür.

Haltung zeigen

Das Persönliche. Julian Aicher, Sohn von Inge Aicher-Scholl und Otl Aicher, beschreibt seine Mutter als eine Frau, die sanft und zugleich durchsetzungsfähig gewesen sei. „Sie war sehr fleißig, sie war sehr diszipliniert.“ Die älteste Schwester von Sophie und Hans habe immer versucht, ihren Kindern „Haltung beizubringen“ und dann auch zu bewahren. Julian Aichers Ehefrau Christine Abele-Aicher, die ein Buch zum Thema verfasst hat, stimmt der Einschätzung zu. Aus heutiger Sicht könne auf Inge Aicher-Scholl ein Begriff wie „Powerfrau“ sehr wohl zutreffen. Unmittelbar nach dem Krieg aber habe diese erst dazu ermuntert werden müssen, ihre Eindrücke und ihre Erlebnisse niederzuschreiben. Dabei hat die Frau damals schon als Mitbegründerin der Volkshochschule Ulm (1946) viel daran gesetzt, auch über Bildungsangebote die Aufarbeitung des Dritten Reiches anzupacken. Nicht zuletzt ihr Ehemann Otl Aicher, mit dem sie 1953 die Ulmer Hochschule für Gestaltung ins Leben gerufen hat, sei wichtiger Partner und Antreiber gewesen.

Die aktuellen Ableitungen aus dem Wirken der Weißen Rose berühren Raimund Haser nachhaltig. Der Landtagsabgeordnete nimmt gerne wahr, wie Lechner einen flammenden Appell an die Jugendlichen richtet, sich nicht zu sehr einlullen zu lassen von schnell dahingesprochenen Floskeln, „die da oben“ hätten keinen Kontakt mehr zu den normalen Leuten. Julian Aicher ergänzt, auch er ist politisch aktiv, „für junge Leute kann es toll sein, nicht gegen sondern auch für etwas sein“. Ein Wort wider die Politikverdrossenheit, eine Einstellung, die sich Haser zu eigen gemacht hat. „Zeigt Solidarität mit denen, die für demokratische Politik einstehen“, ergänzt Lechner mit Verve. Aber wo ansetzen, wo abdrehen? „Versucht ein oder zwei Dinge zu finden, für die es sich lohnt, sich zu engagieren. Macht ein Ding und nicht 500“, ruft Lechner vor dem Hintergrund der Informationsflut der Gegenwart.

Die „Weiße Rose“ konnte nur unter großen Gefahren Flugblätter in sehr geringer Auflage verteilen. „Nur in großzügiger Zusammenarbeit der europäischen Völker kann der Boden geschaffen werden, auf welchem ein neuer Aufbau möglich sein wird.“ Das seien die Grundlagen des neuen Europa, heißt es im fünften Flugblatt. 75 Jahre nach der Hinrichtung der Geschwister Scholl besitzt die Botschaft noch immer Gültigkeit.

