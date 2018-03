Ein Heimspiel für die Pianistin

Kammermusik für Violoncello und Klavier erklingt beim vierten Konzert der Reihe Leutkircher Klassik am Sonntag, 11. März, um 17 Uhr in der Festhalle Leutkirch.

Der junge, vielfach preisgekrönte Ludwigsburger Cellist Jonas Palm wird laut Mitteilung der Volkshochschule bei dieser kammermusikalischen Soiree begleitet von der Stuttgarter Pianistin Yukie Takai. Für sie ist das Konzert in der Festhalle Leutkirch so etwas wie ein Heimspiel.

Seit 2004 verbringt Yukie Takai jeden Sommer 10 bis 14 Tage im Allgäu. Sie ist Klavierbegleiterin der Violoncello-Klasse von Professor Markus Nyikos bei der Sommerakademie Leutkirch. Yukie Takai gehört zu den Gründungsmitgliedern der Meisterkurse. Viele Leutkircher Musikfreunde kennen sie von ihren Auftritten bei den Abschlusskonzerten der Sommerakademie.

Yukie Takai ist eine sehr gefragte Kammermusikerin, mit besonderer Hingabe widmet sie sich dem Repertoire für Violoncello und Klavier. Mit dem Jung-Cellisten Jonas Palm tritt sie schon seit einigen Jahren auf. In ihrem Leutkircher Konzert spielen die beiden Werke von Debussy, Schumann, Strawinsky, Janacek und Beethoven.

Jonas Palm (geboren 1993 in Ludwigsburg) war laut Mitteilung von 2008 bis 2011 Jungstudent bei Jean-Guihen Queyras an der Musikhochschule in Stuttgart. Im Anschluss absolvierte er dort sein Bachelorstudium bei Conradin Brotbek und erhielt parallel Quartettunterricht bei Peter Buck. Der Cellist setzte seine Ausbildung bei Clemens Hagen an der Universität Mozarteum Salzburg fort. Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ erspielte sich Jonas Palm einen ersten Bundespreis im Streichquartett sowie zweimal einen ersten Bundespreis mit Höchstpunktzahl in der Kategorie Violoncello solo. Für diese herausragenden Leistungen verlieh ihm die Deutsche Stiftung Musikleben 2007 einen Sonderpreis und 2010 den Hans Sikorski-Gedächtnispreis. Beim Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb 2013 erspielte er sich den Preis des Bundespräsidenten (Zweiter Preis), im gleichen Jahr erhielt Jonas Palm den Preis des Deutschen Musikwettbewerbs in der Kategorie Violoncello solo, verbunden mit einem Jahresstipendium der Deutschen Stiftung Musikleben sowie der Aufnahme in die Bundesauswahl „Konzerte Junger Künstler“.

Yukie Takai studierte an der Toho-Gakuen Musikhochschule in Tokio, an der Musikhochschule in Freiburg und in der Solistenklasse an der Musikhochschule Stuttgart bei Professor Marchand. Im Jahr 2000 gewann sie den zweiten Preis beim „International Japan Kammermusikwettbewerb“, 2005 den ersten Preis beim „International Kuhlau Wettbewerb”. 2013 erhielt sie einen Preis beim „Internationalen Instrumentalwettbewerb Markneukirchen“ für die beste Begleitung.