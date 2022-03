Ein Haufen Schutt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Hier wird für Sie abgerissen. Ihr Unrechtsstaat, Frühjahr 1938“. So begrüßt derzeit ein Schild am Leutkircher Kornhausplatz. Rot-weißes Absperrband flattert rund um einen Schutthaufen. Darin sind Stoffreste und ein Werbeplakat des Textilwarenhandels der Familie Gollowitsch zu entdecken.

Diese Installation soll anlässlich der in Leutkirch gastierenden Anne-Frank-Ausstellung auf den Umstand aufmerksam machen, dem wir den Kornhausplatz überhaupt verdanken. Bis zum Jahr 1938 stand an dieser Stelle nämlich das Gebäude „Schatten“. Es gehörte der jüdischen Familie Gollowitsch, die hier in bester Lage einen in der ganzen Region bekannten Textilwarenhandel betrieb. Es wurde schließlich unter dem Vorwand der Baufälligkeit zwangsenteignet und von der Stadt abgerissen - der Neid ortsansässiger Geschäftsleute hat dabei eine wesentliche Rolle gespielt. „Gollowitsch [ist] doch Jude“, führten sie in einem Beschwerdebrief an.

Zwei Mitglieder der Familie Gollowitsch konnten ins Ausland fliehen. Die anderen sieben Personen wurden in Konzentrationslager deportiert und dort umgebracht.

Die Installation ist noch bis zum 28. März zu sehen. Sie ist Teil der Veranstaltungsreihe „Lasst mich ich selbst sein – Wer bist du denn?“. Anlässlich einer Wanderausstellung über Anne Frank in der Geschwister-Scholl-Schule finden in diesem Rahmen ein Dutzend Veranstaltungen statt, die Begegnungen ermöglichen und Rechtsextremismus im heutigen Deutschland beleuchten. Das ganze Programm ist unter www.leutkirch.de/demokratie zu finden.