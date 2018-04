Ein Großturnier in Schweden spornt an

Großes haben die D-Jugend des SC Unterzeil und ihr Betreuerstab im Juli vor. Eine Woche lang werden die Allgäuer in Göteborg (Schweden) beim Gothia-Cup teilnehmen. 1500 Mannschaften aus 80 Ländern wetteifern bei diesem Turnier um den Sieg.

Das alles klingt auch ein wenig nach Abenteuer, doch D-Jugend-Trainer Karl-Josef Geser, seine Kollegen Peter Beutinger und Timo Mayrhofer müssen derzeit noch an ganz andere Herausforderungen denken. Rund 11 000 Euro wird die Reise kosten. „Wir versuchen natürlich, durch Sponsoren und auch durch eigene Initiativen einen Teil der Kosten abzusichern, damit die Eltern nicht zu sehr belastet werden“, sagt Geser. Schon bei der Anmeldung zu dem Turnier im November 2017 war eine Antrittsgebühr in Höhe von 200 Euro fällig.

Die Unterzeiler halten zusammen. So wird sich die D-Jugendabteilung am 1. Mai beim Maifest in Herbrazhofen mit dem Verkauf von Kaffee, Kuchen und Getränken engagieren, um die Reisekasse aufzufüllen. Beim Frühlingsfest in der Innenstadt soll dann ein Waffelverkauf für weitere Einnahmen sorgen. „Es ist imponierend, wie sich die Jugendlichen und die Familien einbringen“, sagt Geser. Umzugsplaketten beim Fasnetsumzug der Narrenzunft Nibelgau wurden verkauft, ein Sockenverkauf ist organisiert worden, Jugendliche haben auch im Winter in der Nachbarschaft ihre Dienste beim Schneeschippen angeboten. Das Spendenkässle bei Heimspielen des SCU macht regelmäßig die Runde. Spardosen stehen auch im Reichenhofener Dorfladen und im Unterzeiler Vereinsheim.

Längst geklärt ist auch die Freistellung der Spieler vom Unterricht. Möglich war das, weil nach der Rückkehr aus Schweden noch drei Schultage angesetzt sind. Eine Art Verlängerung der Ferien wäre nicht erlaubt gewesen. Und die Schulleitungen wiesen darauf hin, dass nur derjenige die Freistellung erhält, dessen Versetzung nicht gefährdet ist. Aber auch in Schweden werden die Jugendlichen das Thema Schule nicht vergessen können. Für die Übernachtung der Allgäuer Gäste haben die Organisatoren Klassenräume in Schulen reserviert.