Ein Gewinn für Mensch und Tier

„Möchten Sie ihm auch ein Leckerli geben?“, fragt Petra Prinz (links)im Wohnzimmer des Seniorenzentrums Carl-Joseph. Langsam öffnet Seniorin Josefine Reißle (Mitte)die Hand, während der Australian Shepherd Chester, geduldig wartet. „Auch das müssen Hunde erst einmal lernen“, erklärt Prinz, Chesters Frauchen. Dafür absolviert sie mit dem zweieinhalbjährigen Rüden unter der Leitung von Bettina Bestler eine Ausbildung zum Therapie- und Besuchshund. Neben den Trainingseinheiten in der Hundeschule in Kißlegg, gehören dazu laut Mitteilung des Seniorenzentrums auch die ehrenamtlichen Praxiseinsätze in der Leutkircher Einrichtung. „Hier trainieren wir mit Chester neben einem Rollstuhl zu laufen, und auch in für ihn stressigen Momenten ruhig und gelassen zu bleiben“, so Prinz, vom gleichnamigen Tierhof. Während der Hund lernt verschiedene Stimmungen und Charaktereigenschaften wahrzunehmen und darauf zu reagieren, genießen die Bewohner den lebendigen Besuch. Der tierische Besuch hat auch einen therapeutischen Ansatz. „Auch ruhigere Bewohner lassen sich von Chester zu Aktivität anregen“, so Simon. Foto: Vinzenz von Paul