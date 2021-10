Ein gelungener Reitertag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 03.10.2021 fand nach langem warten endlich der O-Ritt des Reit- und Fahrverein Urlau statt.

Bei tollem Wetter und gut gelaunten Besuchern war diese Veranstaltung ein gelungener Tag. Es haben 55 Reiterpaare eine sehr schöne Strecke von 14 km, mit acht enthaltenen Spielen für Pferd und Reiter zurückgelegt. Das diese Strecke so schön sein konnte, verdanken wir der Breitschaft unserer Landwirte, welche das Reiten über ihre Wiesen ermöglichten. In diesem Zuge bedankt sich die Vorstandschaft bei den Landwirten und allen Helfern für die tolle Hilfe und prima Zusammenarbeit, wodurch der Tag so gelungen war und reibungslos verlaufen konnte.

Unsere Erstplatzierten Erwachsenen: 1. Platz: Anika Bunz und Gaby Kleinhans aus dem RG Neuravensburg. 2. Platz: Isabella Gärtlin und Natalie Grazl aus dem RV Hauerz. 3. Platz: Anna-Lena Kulicke und Nadine Merk aus dem RV Hauerz.

Unsere Erstplatzierten Jugendlichen: 1. Platz: Lorena Spieß und Julia Spieß aus der RG Hofs. 2. Platz: Ronja Prinz und Pia Waizenegger aus dem PSV Allgäu. 3. Platz: Elena Fischer und Anni Kleinhans aus der RG Neuravensburg.