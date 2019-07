Ein Fest für Ohren, Augen und die Herzen

Wer kennt es nicht, das sehr berührende Leben des hochbegabten Josef aus Kanaan, der von seinen eifersüchtigen Brüdern verkauft wird, in Ägypten Hochs und Tiefs durchlebt und schließlich als Vertreter des Pharao „das Wunder der Versöhnung“ schafft. Bereits niedergeschrieben im Buch Genesis des Alten Testamentes wurde diese letztlich optimistisch endende Geschichte bereits in den Siebzigern im Musical von Andrew Lloyd Webber erfolgreich aufgeführt, wie seit 2017 in der modernen Version vom Verlag Adonia.

Gestützt auf den großen Erfolg von „Moses“ vor fünf Jahren war es eine gute Idee des Kirchengemeinderates von St. Martin, zum 500jährigen Jubiläum der Pfarrkirche ein weiteres Musical einzustudieren. Dieses zudem beim Kinderfest aufzuführen stieß beim Kinderfest-Ausschuss und der Stadtverwaltung sofort auf offene Ohren. Als musikalischer Leiter sichtete Regionalkantor Franz Günthner dann im Vorfeld „an die 100 Werke, um schließlich drei davon den Chören zur Abstimmung zu geben“. Die Entscheidung für das Bibelmusical „Josef“ war eine gute, konnten so die Regisseurinnen Nicole Waizenegger und Gerlinde Mast das zeitgemäße Stück mit einigen gezielten inhaltlichen Änderungen für die Ansprüche eines Kinderfesttheaters aufarbeiten.

Nicht nur deshalb kam die ausverkaufte Premiere ( überhaupt die erste Aufführung gestaltet von einer Kirchengemeinde ) am Freitagnachmittag bei Jung und Alt bestens an: Der zahlreiche Szenenapplaus und die Ovationen zum Schluss sind die verdiente Folge einer großartigen Gemeinschaftsleistung des gesamten Produktionsteams mit den gut 50 Kindern und Jugendlichen der Chöre: Seit fast einem Jahr intensiv einstudiert wuchsen die jungen Sänger und couragierten Solisten, Schauspieler, Erzähler und Tänzer über sich hinaus und sorgten so für ein unvergessliches Fest für die Ohren, Augen und Herzen eines anhaltend faszinierten Publikums. Wirksam unterstützt wurden sie dabei von einer professionellen Choreografie (einstudiert von Julia Panzram), ausgesuchten Kostümen, wirkungsvollen Maske und Bühnenbild sowie von einer perfekten Technik.

Wirk- und einfühlsam begleitet von der Band und den Background-Sängerinnen kamen so die berührenden, kontrastreichen Songs und Spielszenen eindrucksvoll zur Geltung, artikulations- und intonationssicher dargeboten von den durchweg selbstbewusst auftretenden, trefflich besetzten jungen Akteuren. Stellvertretend für sie alle muss Maximilian Heider genannt werden, der mit starker Stimme und Aktion in der Hauptrolle des Josef auch noch ein außergewöhnliches Textvolumen zu bewältigen hatte.

„Wir wollen die Freude mit Euch teilen, denn Josef hat den Glauben nie verloren“, so Pfarrer Karl Erzberger in seinen Dankesworten. Dass dies gelungen ist, daran besteht kein Zweifel, wie auch unter anderen drei junge Zuschauer nach dem motivierenden Schlusssong „Alles wird wieder gut“ gerne bestätigen: Bündig schlicht brachten die zehnjährige Julia sowie die siebenjährigen Ella und Elias ihr Gefallen wie folgt zum Ausdruck: „Gut, gut, gut“.