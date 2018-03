Ein Evangelium wie aus dem Leben

15 Schauspielerinnen und Schauspieler haben am Montagabend in der Festhalle das Markusevangelium in Szene gesetzt. Ohne Kostüme, ohne Requisiten, ohne Bühnenbild, dafür mitten unter den Zuschauern machte das Markustheater die christliche Botschaft anders und hautnah erfahrbar. Veranstaltet von der Christlichen Gemeinde Leutkirch freuten sich die Akteure über den großen Besucherandrang.

Das Markusevangelium ist zugleich das kürzeste und älteste der vier kanonischen Evangelien. Entstanden ist es wohl in der Zeit um 70 nach Christus, geschrieben hat es Johannes Markus aus Jerusalem, der als Begleiter des Apostels Paulus und später als Schüler von Petrus belegt ist. Über den Stil der Sprache heißt es, dass sein Alltagsgriechisch schlicht und umgangsprachlich ist. Er berichtet aus der Sicht des Erzählers und das in einem episodisch-anekdotischen Stil. Dabei steht die menschliche Seite von Jesus von Nazareth im Vordergrund.

In 90 Minuten den Glauben vermitteln

„Die nächsten 90 Minuten spielt das Ensemble alle Begebenheiten. Was die Schauspieler gemeinsam haben, ist die Freude am Glauben. Das möchten wir transportieren“, hieß es von Seiten der Christlichen Gemeinde zu Beginn. Allesamt sind Laienschauspieler aus der Region. Angetreten sind sie in Alltagskleidung, ihre Bühne ist rund mitten unter den Zuschauern, die im Kreis sitzen. Hier beginnt ihr Spiel mit einem Erzähler, der Jesus als Gottessohn vorstellt. Das Markustheater ist eine christliche Hochschulgruppe an deutschen Universitäten. Es gehört dem studentischen Arbeitszweig der Studentenmission in Deutschland (SMD) an und will den christlichen Glauben vermitteln. Dass dies gelingt, ist während der 90 Minuten erlebbar.

Ganz bewusst gibt es nur zwei Aufführungen (am Sonntag zuvor in Immenstadt), damit der experimentelle spontane Auftrittscharakter erhalten bleibt. Am deutlichsten wird das anhand der Sprache, die aus dem Alltag kommt. Wenn Jesus seine ersten Jünger beruft, die Einladung zum Essen durch die Erkrankung von Petrus’ Schwiegermutter mit „Essen geht gerade nicht!“ verschoben wird. Ihr geht es nach der Heilung „plötzlich wieder super gut“, und so macht sie gleich Kässpätzle. Jesus steht mitten unter ihnen, wandelt durch die Zuschauerreihen, Gelähmte, Aussätzige und Blinde eilen durch offen gelassene Gänge auf ihn zu in der Hoffnung auf Hilfe. Authentisch und lebensecht kommt das Geschehen an.

Im Mittelpunkt die Rolle von Jesus, der die größte Textmenge zu bewältigen hat. Umgeben von seinen Jüngern, den angriffslustigen Pharisäern, die ihn fortwährend mit einem lautstark fordernden „Jesus“ herausfordern, und Herodes, der von der Enthauptung des Täufers berichtet. Geprobt wurde für das Stück erst wenige Tage vor der Premiere. Da seien nach einer vierwöchigen Vorbereitungszeit endgültig die Rollen der einzelnen Darsteller festgelegt worden. Sie wechseln in schnellen Rollentäuschen die Positionen, bringen als Jünger ihr Unverständnis zum Ausdruck angesichts der Leidensweissagen und vergessen auch nicht, die Reste nach den „Speisungen“ wieder einzusammeln.

Zusehends gewinnt ihr Spiel mit dem Verrat durch Judas und der Verleugnung durch Petrus an Dramatik. Den emotionalen Höhepunkt erreicht die Inszenierung mit den Hammerschlägen und dem Kreuzestod. Minutenlang, während sich das Saallicht verdunkelt, hält das Stöhnen an und ruft innere Stille, Einkehr hervor. Bis es vollbracht ist und der Verkündigungsengel erscheint. „Stimmt das, dass er der Messias ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist?“, fragt der Erzähler am Schluss. So wie Markus davon überzeugt war, seien es auch die Schauspieler.