Ein Duell der Gegensätze

In der Fußball-Kreisliga B VI stehen sich am Sonntag um 15 Uhr zwei ambitionierte Teams gegenüber, deren Saisonstart kaum gegensätzlicher hätte verlaufen können. Der SV Aichstetten ist mit einem Punkt aus drei Spielen Vorletzter, der FC Wuchzenhofen hat alle drei Partien gewonnen.

Nach einer guten Vorbereitung mit Siegen gegen die A-Ligisten Erlenmoos, Neuravensburg und Haslach/Riß hatte sich der SV Aichstetten viel vorgenommen. Doch ab dem Anpfiff des ersten Ligaspiels in Stiefenhofen ging fast alles schief. Schon nach wenigen Sekunden lag die Mannschaft von Trainer Markus Berger mit 0:1 zurück und verlor am Ende mit 1:3. Darüber hinaus verletzten sich Kapitän Andreas Rock und Martin Luther Tchounga Tchatchouang. Die beiden Innenverteidiger fallen längerfristig aus. Als wäre das nicht genug, sahen Maxim Lingor und Luis Fleck in der Schlussphase die Ampelkarte.

Nach einem spielfreien Wochenende reichte es auch gegen Rohrdorf (1:1) und den ASV Wangen (0:1) nicht zum Sieg. „Da waren wir auf jeden Fall auf Augenhöhe und hätten die Spiele mit einer besseren Chancenverwertung gewinnen können. Von den Ergebnissen her war es enttäuschend“, sagt Trainer Berger. Angesichts des schwachen Starts und der angespannten personellen Situation gerät das Saisonziel schon früh in Gefahr. „Wir wollten in diesem Jahr in die Top Fünf“, sagt Berger. „Das geht aber nur mit einem kompletten Kader. Uns schwimmen die Felle schon ein bisschen davon.“ Nun hofft der Trainer, dass in der zweiten Vorrundenhälfte alle Spieler wieder zur Verfügung stehen, um dann voll angreifen zu können und in der Tabelle „nach vorne zu kommen“.

Mit dem FC Wuchzenhofen reist am Sonntag ein Gegner an den Bahndamm, mit dem Berger seine Mannschaft vor dem Ligastart auf Augenhöhe wähnte. Inzwischen hat sich die Ausgangslage jedoch deutlich verändert. Wuchzenhofen besiegte neben dem SV Immenried auch die beiden Absteiger aus Amtzell und Stiefenhofen und ist Tabellenzweiter. „Die haben einen Bomben-Saisonstart hingelegt“, staunt der Aichstettener Trainer. „Jetzt sind wir natürlich Außenseiter.“

Zu allem Überfluss stehen ihm am Sonntag in Thomas Bernhard und Johannes Willburger zwei weitere Akteure nicht zur Verfügung. Angesichts dessen will Berger an die verbleibenden Spieler keine überzogenen Ansprüche stellen. „Wir sind immer noch im Lernprozess, da ist Wuchzenhofen sicherlich schon ein, zwei Jahre weiter.“