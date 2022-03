Ein bewährtes Team fürs Jubiläumsjahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Voller Tatkraft gehen das Elektrotechnische Museum in Leutkirch und sein Förderverein in dieses Jahr. Bei der Hauptversammlung im Bocksaal stellte der bis auf eine Ausnahme alte und neue Vorstand das Jahresprogramm vor.

Zwei Jahre hatte es wegen der Pandemie keine Hauptversammlung geben können, und auch das Museum von Manfred Stör war viele Monate zum Nichtstun gezwungen. 2021 gab es Weihnachtspost an die Mitglieder, „damit Ihr wisst, dass es uns noch gibt“, so Vorsitzende Gerlinde Schweigert.

Corona machte sich natürlich auch in den Kassenberichten für 2020 und 2021 bemerkbar, wie Kassiererin Erika Sengele ausführte. Sie musste wegen nicht stattgefundener Ausstellungen und wesentlich weniger Führungen von einem kleinen Minus berichten. Ein gutes Finanzpolster ist aber weiterhin vorhanden.

„Sie sind besser als viele andere Vereine durch die Coronajahre gekommen“, freute sich Bürgermeisterin Christina Schnitzler in ihrem Grußwort und lobte das sparsame Wirtschaften des 60 Mitglieder starken Vereins. Ihr großes Dankeschön im Namen der Stadt ging an den Vorstand, der von Frauenpower geprägt sei, und an Museumsleiter Manfred Stör. Auf ihren Antrag hin entlastete die Versammlung den Vorstand einstimmig.

Die von ihr auch geleiteten Neuwahlen brachten nur auf dem Posten des Kassiers eine Veränderung. Erika Sengele schied auf eigenen Wunsch aus. Ihr Nachfolger ist Gustl Ruf. Vorsitzende bleibt Gerlinde Schweigert, ihre Stellvertreterin Monika Stör, Schriftführer Manfred Mühleisen. Kassenprüfer sind weiterhin Beate Stör und Georg Dicker. Beisitzer bleiben Andrea Stör, Wolfgang Schnürch und Andreas Wich.

Sie führen den Verein damit ins bedeutende Jahr 2023: Dann wird das Museum 25 Jahre alt und der Verein feiert sein 15-Jähriges. Anlässlich des Jubiläums soll im Museum eine Kinderabteilung aufgebaut werden.

2022 hat der Verein aber auch schon einiges vor. Am 1. Mai ist das Elektrotechnische Museum beim Oldtimertreffen auf Schloss Zeil dabei. Auch den Internationalen Museumstag soll es am 15. Mai wieder in üblicher Form mit Führungen und Bewirtung geben. Auch Ausstellungen außerhalb Leutkirchs sind wieder geplant, unter anderem bei der Messe Friedrichshafen.

Ob’s mit dem Nostalgie-Café beim Leutkircher Altstadtsommerfestival (Also) wieder klappt, steht dagegen noch nicht fest. Das hängt zum einen an den dann geltenden Corona-Regeln, zum anderen an der Verfügbarkeit eines geeigneten Raums.