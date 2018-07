Ein Bass-Saxofon ist in Unterzeil zu hören

Nach der erfolgreichen und bestens besuchten Premiere im letzten Jahr spielen Christian Segmehl, Saxophon, und Johannes Mayr, Orgel, dieses Jahr wieder am Mittwoch, 25. Juli, um 19 Uhr, ein Konzert in der Kirche in Unterzeil, teilen die Musiker mit.

Der Leutkircher Saxophonist Christian Segmehl spielte dieses Jahr unter anderem bei den Münchner Opernfestspiele mit der Bayerischen Staatsoper, beim Kissinger Musiksommer oder bei den Opernfestspiele in Heidenheim mit den Stuttgarter Philharmoniker. Johannes Mayr ist Domorganist und Orgelprofessor in Stuttgart. Über zehn Jahre war er in Bad Wurzach als Kirchenmusiker tätig. Heutzutage ist er darüber hinaus Orgelsachverständiger für die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zusammen spielen beide regelmäßig in der reizvollen Besetzung Saxophon und Orgel bei bedeutenden Orgelfestivals.

Bei dem einstündigen Konzert werden Werke unterschiedlicher Genres vom festlichen Barock, Klassik bis zu Improvisationen zu hören sein. Eine Besonderheit ist, dass ein Bass-Saxofon zu hören sei, das sogar noch tiefer als das Baritonsaxophon klingt. Zusätzlich werden fünf junge Saxophonisten aus Unterzeil, Leutkirch, Heggelbach und Wolfegg (Birgit Bauhofer, Franziska Schrön, Franziska Diethelm, Johannes Fleischer und Anja Kapitel) Christian Segmehl bei einem Konzert von Domenico Cimarosa, einem Zeitgenossen von Mozart, begleiten. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, um Spenden bitten die Musiker.