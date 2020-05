Ein aktiver Kommunalpolitiker mit Engagement für die Kunst

Vor Kurzem ist der frühere Kommunalpolitiker Alfred Steiner aus Leutkirch 90 Jahre alt geworden. Otto Schöllhorn, Sprecher des Galeriekreises Leutkirch, blickt auf dessen bisheriges Wirken zurück.

Viele Leutkircher kennen Alfred Steiner aus ihrer Schulzeit, als er noch als Lehrer für Deutsch, Geschichte und Französisch am Hans-Multscher-Gymnasium in Leutkirch im Allgäu tätig war. Neben seiner Lehrtätigkeit kann Alfred Steiner ein außergewöhnliches Engagement in kommunalpolitischen und kulturellen Bereichen aufweisen. Für die SPD war er 33 Jahre lang engagiertes Mitglied des Gemeinderates in Leutkirch und 18 Jahre lang des Kreisrates im Landkreis Ravensburg, dem Landtag von Baden-Württemberg gehörte er von 1974 bis 1976 an.

Alfred Steiner war dafür bekannt, dass er seine Meinung offen kundtat und sich für gesetzte Ziele unbeirrbar einsetzte. Das konnten Bäume sein, die vom Entfernen bedroht waren, wie die Platanen auf dem Kornhausplatz oder der Baum auf dem Kreisverkehr am Europaplatz. Für den Erhalt des Leutkircher Krankenhauses machte er sich stark, sowie auch für die Einbeziehung des Eschachufers ins Stadtbild oder für den Erhalt des Gänselieselbrunnens.

Die Kultur, voran die Bildende Kunst, lagen ihm besonders am Herzen. Mit Alfred Steiner begann Ende der 70er-Jahre die Ausstellungsära in Leutkirch. 1979 organisierte er die erste Ausstellung mit dem Künstler Sam Szembek, damals noch im Bürgersaal (Feuerwehrhaus). Alfred Steiner hat dann beim Umbau des Torhauses darauf gedrängt, dieses Gebäude für eine Galerie nutzbar zu machen und hat mit der Stadtverwaltung einen Vertrag ausgehandelt, der heute noch Gültigkeit besitzt. Dabei war ihm wichtig, dass die Stadt Leutkirch, der Galeriekreis und die jeweiligen Künstler zusammen in die Gestaltung von Ausstellungen involviert sind.

Die erste Ausstellung in der Galerie im Torhaus wurde 1981 mit Werken des Stuttgarter Künstlers Manfred Henninger eröffnet. Das Regierungspräsidium bescheinigte Herrn Steiner, mit seiner Zielstrebigkeit einen grauen Fleck in Sachen Kunst in der Region Leutkirch beseitigt zu haben. Eine herausragende Ausstellung organisierte Alfred Steiner 1993 zum Anlass „Leutkirch 700 Jahre freie Reichstadt“ unter dem Titel „Kunst der Gegenwart und das Religiöse“ mit Werken bedeutender Künstler jener Zeit, die gleichzeitig in der Martinskirche, Dreifaltigkeitskirche, in der Galerie im Torhaus und in der Galerie im Kornhaus stattfand. In der Folge schloss sich bis heute, organisiert vom Galeriekreis Leutkirch, eine Vielzahl von Ausstellungen mit renommierten Künstlern, überwiegend aus der süddeutschen Region und Vorarlberg an. Es entwickelte sich ein lebendiger Galeriebetrieb, heute verteilt auf die Galerie im Torhaus, die Galerie im Kornhaus und auch auf das Gotische Haus. Dabei war es Alfred Steiner immer ein besonderes Anliegen, die Erinnerung an das Werk des bedeutenden Leutkircher Malers Erwin Henning wach zu halten und zu würdigen.

Nun ist Alfred Steiner 90 Jahre alt geworden. Für sein herausragendes kommunales und kulturelles Engagement sei ihm gedankt, verbunden mit den besten Wünschen zu seinem 90. Geburtstag, so Schöllhorn, Sprecher des Galeriekreises Leutkirch.