Ein Abend wie gemalt fürs Platzkonzert

Na also, geht doch: An einem herrlichen Frühsommerabend – im Vergleich zum Gewitterregen vor Wochenfrist – haben am Freitagabend viele Leutkircher jeden Alters auf dem Marktplatz den Klängen gelauscht, die die Musikkapelle Engerazhofen ab 19 Uhr angestimmt hat. Den schmissigen Eröffnungsmarsch, eine flotte Polka, Stücke aus der böhmischen Blasmusikliteratur, ein flottes Swing-Arrangement des Ohrwurms „The Lion Sleeps Tonight“ oder ein Rock’n’Roll-Medley quittierten die Zuhörer mit beseeltem und auch rhythmischen Beifall. Am Schluss gab’s „Bravo“- und „Zugabe“-Rufe, denen Dirigent Johannes Sgier mit „Erlaubnis“ von Wirt Raphael Notz gerne nachkam. Trotz vereinzelter, rot-gelb-rot Gewandeter, die dem Fußballspiel zwischen Spanien und Portugal entgegenfieberten, das beim „Public Viewing“ anstand. Foto: Schumacher