Ein die Straße querendes Eichhörnchen hat am Dienstag in Leutkirch einen Auffahrunfall verursacht. Gegen 11.15 Uhr musste eine 55 Jahre alte Opel-Lenkerin in der Ottmannshofer Straße wegen des Eichhörnchens eine Vollbremsung einleiten. Ein nachfolgender 28-jähriger VW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem Opel auf. Während an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro entstand, flüchtete das Tierchen unverletzt in unbekannte Richtung.