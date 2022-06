Ehrungen beim Kirchenchor Treherz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer Vorabendmesse klang ein gelungener Chor-Nachmittag aus. Pfarrer Geil überreichte langjährigen Sängerinnen und Sängern sowie der versierten Organistin Angela Sauter und der rührigen Dirigentin Gabriele Tobisch Urkunden für ihre Dienste in der Kirchenmusik. Frau Waltraud Menig bedankte sich im Namen der Kirchengemeinde mit kleinen Präsenten.

In der Treherzer Chorgemeinschaft St. Johann Baptist singen über 30 Frauen und Männer. Wenn am Wochenende mehr als die Hälfte davon für langjährige Chormitgliedschaft geehrt wurde, ist das durch die Einschränkungen der Coronapandemie während der vergangenen Jahre bedingt, in der Ehrungen in einem würdevollen Rahmen nicht möglich waren. Umso deutlicher konnte man die Freude am gemeinsamen Singen spüren, als im festlich geschmückten Dorfgemeinschaftshaus nachmittags bei Kaffee und Kuchen Sängerinnen und Sänger für 10- bis 60-jähriges Singen chorintern geehrt wurden. Wally Saitner überreichte mit launigen Worten den Jubilaren kleine Geschenke vom Chor, anerkennend beklatscht auch von ehemaligen Chormitgliedern und deren Partnerinnen und Partnern.

Für 10 Jahre wurden geehrt: Brigitte Beckert, Isolde Dieng, Anneliese Laub, Antonia May, Marianne Riether. Für 15 Jahre: Petra Berger, Petra Hartmann, Doris Kalusche, Johann Oexle. Für 25 Jahre: Albert Graf, Adalbert Riether. Für 30 Jahre: Helmut Fieseler, Robert Frener, Roswitha Nachbaur, Thea Sassen. Für 40 Jahre: Barbara Sattelberger, Ernst Zinser. Für 50 Jahre: Helmut Eisele, Heidi Jeni, Maria Popp. Für 60 Jahre: Annemarie Sauter.

Gabriele Tobisch wurde für 20 Jahre als Dirigentin und 25 Jahre als Organistin geehrt; Angela Sauter für 15-jährigen Organistendienst.

Der Kirchenchor Treherz hat die zweijährige „Durststrecke“ ohne deutlichen „Schwund“ durchstanden. Der Zusammenhalt, gegenseitige Wertschätzung, das eingespielte Leitungsteam unter der Führung durch Helmut Fieseler und die schwungvolle Dirigentin Gabriele Tobisch sind die Basis für den Chor. Frau Tobisch versteht es, in ihrer fröhlichen, zupackenden Art auch moderneres Liedgut an den Mann/die Frau zu bringen; ganz abgesehen von den großartigen szenischen Chorandachten!

Neugierig geworden? Sie sind herzlich zum Reinschnuppern eingeladen: Dienstags 20 Uhr DGH Treherz.