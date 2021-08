Ehrenurkunden zum Betriebsjubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Firmenfeierlichkeiten zum 40-jährigen Betriebsjubiläum des Autohaus Stitzenberger in Leutkirch, hat die Geschäftsleitung besonders langjährige Mitarbeiter des Autohauses geehrt.

Bei einem sonnigen Grillevent am 14.08.2021 wurden Ehrenurkunden der Handwerkskammer Ulm überreicht. Geschäftsführer Peter Stitzenberger hat in seiner Ansprache die besonderen Leistungen der 3 Geehrten als vorbildlich gewürdigt. Die Jubilare gehören zu den besonderen Gesichtern der Firma und haben großen Anteil am stetigen Erfolg der Firma Stitzenberger, sagte der Geschäftsführer weiter. Bei den geehrten Mitarbeitern handelt es sich um Gregor Gegenbauer, KFZ Mechaniker wurde für 30 Jahre geehrt. Seit Firmengründung mit dabei ist Alfons Riedle, KFZ Mechaniker sowie Wilhelm Kathan, KFZ Meister und Werkstattleiter, beide wurden für 40 Jahre geehrt.