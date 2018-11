Ehrenamtliche sorgen für gepflegte Leutkircher Loipen

Das Team der Touristinfo Leutkirch hat die neue Internetseite der Stadt Leutkirch vorgestellt. Auch nach dem Relaunch haben die ehrenamtlichen Loipenbetreuer die Möglichkeit, auf der Homepage der Stadt im aktuellen Loipenbericht einzutragen, wann die Loipen zuletzt gespurt worden sind, hießt es in dem Pressebericht der Stadt Leutkirch. „Auf diese Weise können sich Langläufer auf unserer Homepage tagesaktuell informieren“, sagt Julia Panzram und dankte den Loipenbetreuern für die Bereitschaft, neben der Arbeit auf den Spurschlitten auch die Serviceleistung mit dem Loipenbericht zu übernehmen.

Rund um Leutkirch kann man klassisch Langlaufen oder Skaten, bei Flutlicht fahren oder im Sonnenschein. Ein meist schneesicheres Zentrum finden die Langläufer in Winterstetten und eine idyllische Flutlichtloipe auf der Wilhelmshöhe. Insgesamt stehen stehen 145 Kilometer bestens gespurte Loipen in Leutkirch, Winterstetten, Herlazhofen und Urlau, Friesenhofen, Wuchzenhofen, Hofs und Ausnang sowie in Engerazhofen zur Verfügung.