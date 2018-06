Ehepaar Krug feiert Eiserne Hochzeit

„Jo mei, mir könnet jeden Tag auf sei“, so zufrieden und bescheiden lautet an ihrem Festtag die Antwort von Gertrud und Alois Krug auf die Frage nach ihrem Befinden. Vor 65 Jahren, an einem Donnerstag, von Dekan Kästle getraut („damit wir am Sonntag auch wieder den Gottesdienst besuchen konnten“) erfreut sich das Jubelpaar, beide mitten in den Neunzigern, doch guter Gesundheit.

Zu den Gratulanten aus der Familie (ein Sohn und eine Tochter, zwei Enkel und vier Urenkel) gesellten sich mit einem Schreiben aus Berlin Bundespräsident Joachim Gauck und mit Besuchen im Haus am Strampfelbergweg Alfons Notz und Benjamin Sigg, die die Glückwünsche der Stadt, des Ministerpräsidenten und der Kirchengemeinde überbrachten.

Alois Krug wurde 1920 in eine große Familie mit zehn Kinder und in einen Großbauernhof „mit Knechten und vier Pferden“ am „Krugbuckel“ der Wilhelmshöhe geboren. Nach der Volksschule am Oberen Graben arbeitete er bis zum Kriegsbeginn im elterlichen Hof und kam als Artillerist und Geschützführer im Russland-Feldzug bis in den Kaukasus. Zweimal verwundet, erreichte er mit viel Glück seine Heimat, wo er eine Lehre bei der Zimmerei Weizenegger antrat und als Geselle auf mehreren Baustellen arbeitete.

Gertrud wurde 1921 in die Eisenbahnerfamilie Milz geboren und machte eine kaufmännische Lehre bei Papier Wagenseil. Dort übernahm sie die Buchhaltung und arbeitete als Verkäuferin, bis sie im Kirchenchor St. Martin ihren Alois kennen und lieben lernte: „Er hat mich immer heimbringen wollen, aber meine Freundinnen waren dabei ständig im Weg.“ Mit viel Eigenleistung baute der Jubilar 1951/52 das eigene Nest, wobei in knappen Zeiten immer wieder gefragt wurde: „Können wir uns den Sack Zement noch leisten?“. Bis zur Rente arbeitete Alois im städtischen Bauhof, war Kirchengemeinderat, ist Mitglied der CDU und wurde nach vielen aktiven Jahren Ehrenmitglied im Krieger- und Kameradenverein und im Sängerkranz. Gertrud versorgte Haus, Hof und Familie, leitete über viele Jahre die Hostube und war Mitglied im Frauenbund und Helferkreis.

Heute versorgt sich das Jubelpaar, unterstützt von den Kindern, weitgehend selbst und macht fast täglich Spaziergänge. Zum Frühstück gehört die Tageszeitung. Gerne schauen die beiden zudem Nachrichten und Musiksendungen. Als tragendes Fundament ihrer Ehe sehen sie auch ihren christlichen Glauben und die Devise: „Man muss schwierige Zeiten gemeinsam durchstehen und sich wieder einig werden, wenn man nicht gleicher Meinung ist“. (khs)