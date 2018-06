Ehemaliger Schlachthof wird zur Kantine

Der ehemalige Schlachthof wird wieder mit Leben gefüllt: Anfang November will Constantin Wegmann, Inhaber der Metzgerei Wegmann in Bad Wurzach, auf dem Gelände an der Zeppelinstraße eine Kantine eröffnen. Vor allem Mitarbeiter von umliegenden Firmen will der Geschäftsmann über die Mittagszeit in seine Mensa locken.

Doch nicht nur fleißige Arbeiter sollen bekocht werden: „Die Kantine ist öffentlich, für alle zugänglich“, sagt Wegmann im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Rund 130 Sitzplätze sollen für die hungrigen Besucher zur Verfügung stehen. Der 34-Jährige ist optimistisch, mit seinem neuen Angebot einen Erfolg landen zu können: „Das Industriegebiet ist sehr personalstark. Und es gibt dort sonst kein frisch gekochtes, warmes Mittagessen.“

Positive Reaktionen

Auch die Reaktionen von vielen Leutkirchern auf die geplante Mensa seien bisher positiv. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagt Wegmann in Hinblick auf die Eröffnung in wenigen Wochen. Unterstützung erhalte er unter anderem von Verantwortlichen der benachbarten Firma elobau, die sich bereits im Vorfeld für eine Ansiedlung des Bad Wurzachers ausgesprochen hätten.

Alle Mahlzeiten sollen frisch gekocht werden, versichert der Metzgerei-Inhaber. Den Großteil davon wollen die Mitarbeiter in den Räumen des ehemaligen Schlachthofs zubereiten. Von montags bis freitags werden laut Wegmann jeweils zwei Fleischgerichte und ein vegetarisches Menü angeboten. Auch Salate und Suppen soll es geben. Der Kostenpunkt pro Mahlzeit: „So zwischen sechs und acht Euro“, sagt der Inhaber.

Etliche Interessenten

Anfang dieses Jahres hat die Bad Wurzacher Firma Kuhn Bau GmbH das Schlachthof-Areal von der Stadt Leutkirch gekauft. „Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir das Gelände nutzen wollen“, erklärt Mitarbeiter Pascal Pohl, der das Projekt betreut. Schließlich sei die Wahl – auch auf Anraten einiger Leutkircher – auf eine Kantine gefallen. Die Ausschreibung lockte laut Pohl dann etliche Interessenten an. Den Zuschlag erhielt die Metzgerei Wegmann. Mühe habe dem Projektleiter weniger die Suche nach einem Mieter der Räume bereitet, als vielmehr die Wahl zwischen vielen interessanten Bewerbern.

Die Firma hat bereits in eine Sanierung des Schlachthofs investiert. So sei etwa die Holzfassade erneuert, in den Kantinenbereich eine Verglasung eingebaut und das Energiesystem umgestellt worden. Bis zur Eröffnung seien in den kommenden Tagen und Wochen „letzte Arbeiten“ an der Elektrik und den Sanitäranlagen nötig, sagt Wegmann. Zudem müsse das Veterinäramt noch sein grünes Licht geben.