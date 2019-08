Ehemalige Landwirtschaftsschüler gehen auf Tageslehrfahrt

Die Vereine ehemaliger Landwirtschaftsschüler im Kreis Ravensburg laden am Dienstag, 8. Oktober, zu einer Tageslehrfahrt nach Bad Saulgau und Riedlingen ein. Besichtigt werden laut Ankündigung des Landratsamtes die Firma Claas in Bad Saulgau und die Betriebe Dreher in Saulgau-Lampertsweiler und Nusser in Dentingen bei Riedlingen. Der Besuch der Wallfahrtskirche auf dem Bussen steht ebenfalls auf dem Programm.

Abfahrt und Zusteigemöglichkeiten sind um 8 Uhr in Leutkirch, 8.30 Uhr in Wangen, 9 Uhr in Ravensburg und um 9.30 Uhr in Reute-Gaisbeuren. Rückfahrt ist um 17 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung bis zum 6. September gibt’s unter Telefon 0751 / 856010.