Eglofs hat Platz zwei sicher

Nach einem Wechselbad der Gefühle hat sich der SV Eglofs mit einem 2:2 gegen den FC Wangen II schon vor dem letzten Spieltag Platz zwei und somit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga gesichert. Meister FC Lindenberg unterlag dem TSV Röthenbach mit 0:4, der damit nach aktuellem Stand den Klassenerhalt sicher hätte.

Leutkirch II (0:1 gegen Deuchelried) müsste demzufolge in die Abstiegsrelegation, Amtzell (2:1 gegen Neuravensburg) und Stiefenhofen (0:6 gegen Heimenkirch II) würden direkt in die B-Klasse absteigen. Veränderungen bei der Anzahl der direkten Absteiger und des Relegationsteilnehmers sind aber auch am letzten Spieltag theoretisch noch möglich.

FC Leutkirch II - SV Deuchelried 0:1 (0:1). - Tor: Michael Burkart (22.). – Eine insgesamt schwache, tempoarme Begegnung spielte sich im ersten Abschnitt überwiegend im Mittelfeld ab, dennoch gelang den Gästen der Führungstreffer. In der zweiten Halbzeit investierte Leutkirch mehr ins Spiel, beide Teams vergaben Chancen auf weitere Tore.

TSV Stiefenhofen - TSV Heimenkirch II 0:6 (0:3). Tore: 0:1 Yilmaz Özcelik (7.), 0:2 Michael Ziegler (16./Eigentor), 0:3 Korbinian Lau (26./Eigentor), 0:4 Andre Steib (46.), 0:5, 0:6 Yilmaz Özcelik (51., 90.). – Stiefenhofen zeigte zu wenig, sodass der Sieg für die spielerisch deutlich besseren Gäste am Ende zu einer klaren Angelegenheit wurde.

Türk SV Wangen - SGM Aitrach/Tannheim 2:2 (1:1). - Tore: 0:1 Florian Thebs (5.), 1:1 Muhammet Alkin (8.), 1:2 Florian Thebs (60.), 2:2 Matthias Güttinger (70.). – In einem flotten Spiel glichen die Gastgeber den frühen Rückstand durch einen Weitschuss in den Winkel schnell aus. Die erneute Gästeführung egalisierte Güttinger Mitte der zweiten Halbzeit mit einem Schlenzer ins lange Eck. Trotz eines Chancenübergewichts für Wangen war das Unentschieden am Ende gerecht.

FC Lindenberg - TSV Röthenbach 0:4 (0:0). - Tore: 0:1 Christian Haas (50.), 0:2 Simon Weber (57.), 0:3 Ulrich Eß (68.), 0:4 Simon Weber (73.). – Nach einem müden Sommerkick in Halbzeit eins war bei den Gästen im zweiten Abschnitt jeder Schuss ein Treffer. Der Meister aus Lindenberg war zwar bemüht, die Willensstärke bei den Gästen aber größer.

FC Wangen II - SV Eglofs 2:2 (2:1). - Tore: 0:1 Pascal Rasch (3.), 1:1, 2:1 Simon Fießinger (33., 43.), 2:2 Philipp Gumboldt (54.). – Eglofs begann gut, erzielte früh das 1:0 und hatte mehrfach den zweiten Treffer auf dem Fuß. Mitte der ersten Halbzeit nahmen die Hausherren das Heft in die Hand und gingen nicht unverdient mit einer Führung in die Pause. Mit neuem Elan kamen die Gäste dann aus der Kabine und schafften den Ausgleich, der ihnen Tabellenplatz zwei endgültig sicherte.

SGM Dietmanns/Hauerz - FC Scheidegg 7:1 (2:0). - Tore: 1:0 Florian Ebner (9./Eigentor), 2:0 Andreas Butscher (13.), 2:1 Severin Härle (51.), 3:1 Frank Schmuck (53.), 4:1 Andreas Butscher (54.), 5:1 Timo Schöllhorn (78./Elfmeter), 6:1 Frank Schmuck (79.), 7:1 Andreas Butscher (81.); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für den FCS (77.). – Eine Woche nach der 0:9-Klatsche in Neuravensburg legte die Elf von Trainer Alwin Schuppan im Kampf um den Klassenerhalt alles in die Waagschale, zeigte die notwendige Einstellung und fuhr einen Kantersieg ein.

SV Amtzell - SV Neuravensburg 2:1 (2:1). - Tore: 1:0 Omar Sharor (21.), 1:1 Philipp Rief (22./Elfmeter), 2:1 Gabriel Ambs (43./Elfmeter); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für den SVN (79.). – Amtzell erspielten sich im ersten Durchgang ein Übergewicht, Neuravensburg hatte bei einem Lattentreffer Pech. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften. Durch den Sieg konnte Amtzell das Tabellenende verlassen und die Rote Laterne an Stiefenhofen weiterreichen. (olw)