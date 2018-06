Edgar Sauterleute löst Kurt Lillich im Aufsichtsrat der Energie-Genossenschaft ab

„Ich freue mich, dass ich für das Geschäftsjahr 2017 wieder über einen guten Abschluss berichten kann“, so die positive Bilanz vom kaufmännischen Vorstand der Energie-Genossenschaft, Andreas Geissler, bei deren Generalversammlung am Dienstagabend in der „Post“. Auch dank des Ertrags aus überdurchschnittlichen Sonnenstunden wird nun mit der Zustimmung der Versammlung der erzielte Überschuss zum einen für die Erhöhung des Eigenkapitals und zum anderen für die Ausschüttung einer drei prozentigen Dividende an die mehr als 400 Mitglieder verwendet. Die Prüfung durch den Genossenschaftsverband des Landes attestierte dem Leutkircher Vorstand zudem in gewohnt trockener Formulierung, „dass er seine Tätigkeit ordnungsgemäß ausgeführt“ habe.

Keine Probleme hatte daher Bürgermeisterin Christina Schnitzler, im Saal die einstimmige Entlastung zu erzielen, verbunden mit dem Lob: „Ohne die Energie-Genossenschaft würde die Stadt ziemlich schmal dastehen.“ „Er war für uns ein Glücksgriff, der insbesondere seinen juristischen Sachverstand eingebracht und gut in die Mannschaft gepasst hat“, so sprach der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Michael Krumböck, Dank und Anerkennung Kurt Lillich aus, der nach neun Jahren im Rat nicht mehr zur Wahl antrat. Für ihn rückt nun Edgar Sauterleute nach, der wie der gesamte Aufsichtsrat einstimmig für drei Jahre gewählt wurde. Schwierigere Zeiten erwartet der technische Vorstand, Berthold König, bei zukünftig angestrebten Projekten der Genossenschaft: So falle weiterhin die Einspeisungsvergütung bei Photovoltaik-Neuanlagen, geplant ist daher nur eine Beteiligung beim Solarpark II B bei Haid und eventuell bei einer weiteren Anlage in Bad-Wurzach . Beim Thema „Licht-Contracting“ sei es derzeit ein wachsendes Problem, Fachbetriebe zu finden, da deren Auftragsbücher übervoll sind. „Wenig Perspektiven und geringe Wirtschaftlichkeit“ seien zudem bei Investitionen in Wasser- und Windkraft zu erwarten.