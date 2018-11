Edelstahl soweit das Auge reicht

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat das Unternehmen Milei in Wuchzenhofen für die Volkshochschule Leutkirch (VHS) seine Türen geöffnet. 13 Bürger aus Leutkirch und Umgebung konnten anhand einer Präsentation und Produktionsbesichtigung mehr über die Milei, über die Produkte und die einzelnen Prozessschritte erfahren.

Die seit 1971 bestehende Milei GmbH hat sich laut VHS besonders auf die Herstellung von Babynahrung fokussiert. Aber auch für Sportlernahrung, klinische Nahrung und Diätetik werden Milch- und Molkenderivate produziert. Auf die Einführung in die Firmengeschichte und die Produkte folgte die Besichtigung der Produktion. Nach vorschriftsgemäßem Einschleusen, begrüßte Werksleiter Rudolf Wiedemann alle VHS-Teilnehmer und führte diese durch die einzelnen Räume des Nassbereichs.

Spätestens nach der zweiten Hygieneschleuse sei den Teilnehmern bewusst gworden, weshalb Besichtigungen bei Milei sehr selten seien, und wenn, nur in Kleingruppen durchgeführt werden, heißt es. Nur wer sich gründlich und lange genug die Hände einseife, abwasche und desinfiziere, komme durch das Drehkreuz und bekomme somit Zutritt in die Produktion. Der extra hohe Hygienestandart deute auf die sensiblen Endverbraucher hin.

Im Kontrollraum erklärte Wiedemann einzelne Filtrationsschritte, die der Rohstoff anfangs durchläuft. Filteranlagen, die mit einer Dimension von rund 820 000 Quadratmeter der Fläche von elf Fußballfeldern entsprechen, verdeutlichte Wiedemann. Auch die etwa vier Millionen Liter Molke, die täglich verarbeitet werden, haben die Besucher laut Mitteilung erstaunt. Diese hätten festgestellt, dass nicht nur außen am Gebäude, sondern auch innen sehr viel Edelstahl verbaut sei: Rohre, Leitungen, haushohe Kessel.

Es summe und brumme, man spüre, dass in großer Dimension produziert wird, heißt weiter. Die eigentlichen Produkte seien indessen unsichtbar geblieben. „Sonst fährt man immer nur vorbei, jetzt weiß man endlich wie es von innen aussieht“, sagte ein VHS-Teilnehmer nach der Besichtigung. Am Ende des Tages seien die VHS-Besucher dann doch noch direkt mit einem Milei-Produkt in Berührung gekommen, als ihnen ein „Mizellares-Kasein“ in Form eines Schoko-Protein-Drinks zur Verkostung angeboten wurde.