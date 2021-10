Durch Ausprobieren zum passenden Handwerk

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm kooperiert die Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch im Landkreis Ravensburg nun mit der ortsansässigen Bäckerei Steinhauser. Ziel dieser Partnerschaften ist es, dass die Schülerinnen und Schüler in die Arbeitswelt und das Handwerk hineinschnuppern können und in der Berufsorientierungsphase alles Wissenswerte rund um das jeweilige Gewerk erfahren. Auf diese Weise können sie ein realistisches Bild des Arbeitsplatzes, der betrieblichen Abläufe und der benötigten Anforderungen entwickeln.

Eine Bildungspartnerschaft ist für beide Seiten sinnvoll: sie nützt den Schülerinnen und Schülern ebenso wie den kooperierenden Handwerksbetrieben. Unkompliziert und direkt können Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte auf den Betrieb zugehen und über Praktika oder Projektarbeiten kennenlernen, was beispielsweise alles zum Beruf eines Bäckers gehört und welche Karrierewege sich ergeben können. Umgekehrt hat der Betrieb die Chance, begabte, junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk und den eigenen Betrieb zu begeistern.

Der Schulleiter der Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch, Heinz Brünz, kann der Kooperation mit der Bäckerei Steinhauser nur Positives abgewinnen: „Wir freuen uns über einen weiteren Handwerksbetrieb als Bildungspartner, um unsere Schülerinnen und Schülern attraktive Möglichkeiten der Berufsorientierung zu bieten“, sagt Brünz. Und Stefan Steinhauser ergänzt: „Und wir freuen uns über die gemeinsame Zusammenarbeit mit der Geschwister-Scholl-Schule, um interessierte Schüler für Praktika und Ausbildung zu begeistern.“

Das Handwerk bietet gute Karrieremöglichkeiten, aber der gewählte Beruf muss zur Person passen. Dabei stellen sich Fragen wie: Welches Material liegt mir? Holz? Elektrokabel? Mehl? Oder doch lieber Metall? Wie und was schaffe ich gerne, sodass ich am Abend stolz und zufrieden bin? Diese Fragen über sich selbst erkundet man am besten bei einem Praktikum und durch Ausprobieren. Die Schülerinnen und Schüler haben jetzt dank der Partnerschaften die Möglichkeit, Betriebsbesichtigungen und -praktika zu absolvieren. Außerdem sind weitere gemeinsame Aktionen geplant.