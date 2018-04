Duell um Platz fünf

Zum Kampf um den fünften Tabellenplatz kommt es am Sonntag um 15 Uhr in der Fußball-Kreisliga B VI. Dann empfängt der SV Haslach den FC Wuchzenhofen. Beide Mannschaften kassierten zuletzt zwar eine Niederlage, präsentierten sich davor aber in guter Form und konnten sich bereits ein wenig von den Verfolgern absetzen.

Acht Spiele lang war der SV Haslach ungeschlagen (sechs Siege, zwei Unentschieden), ehe am vergangenen Sonntag beim 1:2 in Wohmbrechts erstmals der Gegner wieder den Platz als Sieger verließ. So konnte die Mannschaft von Trainer Frank Trautwein die über weite Strecken zu inkonstant gespielte Hinrunde etwas kompensieren und belegt mit 34 Punkten aktuell Rang fünf.

„Ich denke, dass wir uns in diesem Jahr im Vergleich zur letzten Saison fußballerisch ganz gut entwickelt haben. Nur hat es in der Vorrunde mit der Chancenauswertung ein bisschen gehapert. Jetzt, nach der Winterpause, bin ich auch mit der Punkteausbeute mehr als zufrieden, obwohl wir uns natürlich gefreut hätten, wenn wir auch in Wohmbrechts einen Zähler mitgenommen hätten“, zeigt sich Trautwein angesichts der jüngsten Erfolge weitgehend versöhnt.

FCW verliert in Rohrdorf

Der FC Wuchzenhofen, der ebenfalls acht Spiele nicht mehr verloren hatte (sechs Siege, zwei Unentschieden), verpasste am Donnerstagabend durch die 1:5-Niederlage im Nachholspiel in Rohrdorf, die Haslacher in der Tabelle zu überholen, und bleibt mit 33 Punkten Sechster. „Die Wuchzenhofener sind in der Tabelle der direkte Konkurrent. Ganz klar, dass wir auf Sieg spielen und versuchen werden, den Dreier in Haslach zu lassen“, gibt SVH-Trainer Trautwein die Marschroute für Sonntag vor. Verzichten muss er auf den verletzten Torjäger Manuel Galbusera, der beim Haslacher 3:2-Erfolg im Hinspiel alle drei Treffer für seine Mannschaft erzielte.

Da mehr als Platz fünf in der Abschlusstabelle wohl nicht mehr zu erreichen sein wird, möchten sich Trautwein und seine Mannschaft in den noch verbleibenden drei Heimspielen von den Fans verabschieden und bereits den Grundstein für eine möglichst erfolgreiche Saison 2018/2019 legen. „Wir werden jetzt schon verstärkt unsere A-Jugend-Spieler einbauen, die für nächstes Jahr ein gutes Potenzial haben, und dahingehend schauen und trainieren, dass wir uns weiterentwickeln.“