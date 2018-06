Duell um Anschluss an die Spitze in Waltershofen

Zwei Mannschaften mit hohen Ansprüchen stehen sich am Sonntag um 15 Uhr in Waltershofen gegenüber. Zu Gast ist der SV Haslach, der nach einer guten Vorbereitung in der Fußball-Kreisliga B VI bislang je zweimal als Sieger und Verlierer vom Platz ging. Für die besagten Ansprüche bislang zu wenig.

Obwohl der Gastgeber nur eine Niederlage hinnehmen musste, steht die Mannschaft mit fünf Punkten hinter dem Kontrahenten vom Wochenende. Um nicht gleich zu Beginn den Anschluss an die oberen Plätze zu verlieren, wären drei Punkte für beide Mannschaften enorm wichtig.

Für den Trainer des SV Edelweiß Waltershofen, Bastian Plocher, verlief die noch junge Saison „nicht ganz zufriedenstellend“. In Waltershofen hat man sich mehr erhofft und in den einzelnen Spielen mehr ausgerechnet. Für Plocher und seine Jungs aber angesichts der noch langen Saison kein Grund, „den Kopf in den Sand zu stecken“. Hauptmanko ist die Chancenauswertung. Diese ziehe sich momentan „wie ein roter Faden durch“. Die Zielsetzung für die anstehenden Spiele ist also klar: „Wir müssen die Tore machen, an unsere Stärken glauben und da wieder rauskommen!“

Gegen den SV Haslach erwartet Plocher ein anderes Spiel als die bisherigen. „Der Gegner spielt mit, das liegt uns wesentlich besser.“ Nachdem auch der Gast offensichtlich mit kleinen Problemen zu kämpfen hat, stellt sich das Heimteam auf ein heißes Duell ein. Das Wichtigste sei aber, dass sich sein Team „auf die eigenen Stärken konzentriert und Woche für Woche die nötigen Punkte einfährt“.

Frank Trautwein, Trainer des SV Haslach, sieht bei seinen Jungs „spielerisch von Spiel zu Spiel Fortschritte“. Auch hier ist allerdings noch die Chancenauswertung verbesserungswürdig. Am vergangenen Wochenende sei sein Team „an sich selbst gescheitert.“ Trotz eines Spieles „auf ein Tor“ gelang es nicht, dieses für sich zu entscheiden. In diesem Zusammenhang findet Trautwein allerdings auch lobende Worte für den Herlazhofer Torwart Manne Seufert, der „einen sauberen Tag“ erwischt hat.

Nun steht das Spiel in Waltershofen an. „Das gibt eine heiße Partie“, ist sich der SVH-Trainer sicher und ließ diese Woche dementsprechend trainieren. Das Ziel muss aus Sicht von Trautwein sein, spielerisch an die Leistungen der vergangenen Wochen anzuknüpfen und zudem die Tore zu machen. „Der Anschluss nach oben darf nicht gleich verloren gehen.“ Trotz der noch langen Saison soll verhindert werden, dass „man gleich wieder hinterherrennen muss“. (tst)