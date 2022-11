Druck aufbauen: Warnstreiks der IG Metall in Leutkirch und Wangen

Rund 510 Beschäftigte haben sich am Dienstag nach Gewerkschaftsangaben an Warnstreiks der IG Metall in Leutkirch und Wangen beteiligt.

Derzeit liegen die Verhandlungspartner noch weit auseinander. Die IG Metall fordert in der laufenden Tarifrunde eine Entgelterhöhung von acht Prozent für eine Laufzeit von zwölf Monaten. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall bietet 3000 Euro Inflationsprämie für eine Laufzeit von 30 Monaten.

Um den Druck auf die Arbeitgeber organisierte die Gewerkschaft am Dienstag Warnstreiks bei Hermann Waldner und Diehl AKO in Wangen sowie Myonic in Leutkirch.

„Wer angesichts der steigenden Inflation und der Abschlüsse in anderen Branchen mit so einem unzureichenden Angebot um die Ecke kommt, der provoziert den Konflikt und wirkt ihm nicht entgegen“, wird Pasqual Behrends, Betriebsratsvorsitzender von Hermann Waldner in Wangen, in der Mitteilung der IG Metall zitiert.

Der Betriebsratsvorsitzende von Myonic, Joachim Neubauer, spricht in dieser von einem Angebot der Arbeitgeber, das „mehr als ausbaufähig“ sei und „der Leistung meiner Kolleginnen und Kollegen bei Myonic bei weitem nicht gerecht“ werde. Eine tabellenwirksame Erhöhung der Entgelte habe die Arbeitnehmer in dieser Tarifrunde oberste Priorität.

Die Arbeitgeber seien nicht annähernd in der Lage gewesen sind, in der Friedenspflicht ein ernst zu nehmendes Angebot vorzulegen, bedauert in der Mitteilung Betriebsratsvorsitzender Jürgen Rist von Diehl AKO. Was die Arbeitgeber bislang vorgelegt haben, sei „für die Kolleginnen und Kollegen nichts anderes als ein Schlag ins Gesicht“.

Helene Sommer, 1. Bevollmächtigte der IG Metall in Friedrichshafen-Oberschwaben und Singen, kündigt für die kommenden Tage „noch viele weitere Aktionen in der ganzen Region“ an. Man denke an „verschiedene Szenarien und somit unterschiedliche Schärfegrade der Eskalation“, sollten die Arbeitgeber „nicht schnell ein besseres Angebot auf den Tisch legen“.