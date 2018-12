DRK ruft zur Blutspende auf

Alle zwei Sekunden ist ein Mensch auf eine Blutspende angewiesen.

In Deutschland werden 15 000 Blutspenden zur Patientenversorgung täglich benötigt, heißt es in einer Pressemitteilung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Eine Blutspendemöglichkeit bietet das DRK am Mittwoch, 2. Januar, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Leutkircher Festhalle an.

Blut spenden kann jeder Gesunde vom 18. bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung.

Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Der Personalausweis ist mitzubringen.