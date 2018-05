DRK-Mitarbeiter senden 285 Blutkonserven nach Ulm

Weniger Freiwillige als erwartet sind am Mittwoch zur Blutspende-Aktion des DRK-Ortsvereins in die Leutkircher Festhalle gekommen. Dennoch konnten die Rotkreuzler 285 Konserven in die Zentrale nach Ulm senden.

Regelmäßiges Blutspenden ist eine Hilfe, die direkt bei Personen ankommt, die sie dringend benötigen. Deshalb sind am Mittwoch trotz schwülwarmem Wetter 310 Männer und Frauen zur Blutspende-Aktion des DRK-Ortsvereins Leutkirch gekommen. 25 Personen mussten aus verschiedenen Gründen eine Absage erteilt werden. Unter den Freiwilligen haben sich 18 Erstspender befunden. Somit konnte der Ortsverein 285 Blutkonserven in die Zentrale nach Ulm senden.

Helfen wollte auch Hans-Peter Merk aus Herlazhofen, der bereits zum 85. Mal spendete: „Ich hatte früher Probleme mit dem Blutdruck. Seit ich zum Spenden gehe, hat sich das erledigt. Das tut einfach gut. Außerdem bin ich froh, wenn mir selber mal in einer Notlage geholfen wird.“

„Pikser tut nicht weh“

Ähnlich sieht das auch Michael Zettler aus Wuchzenhofen. Er meinte: „So ein Pikser tut nicht weh. Ich fahre so viele Kilometer. Da kann schon mal was passieren.“ Floribert Föhr, stellvertretender Vorsitzender des DRK-Ortsvereins, bezeichnete den Blutspende-Termin als sehr ruhig und meinte: „Insgesamt war es von der Spenderzahl her ein sehr ruhiger Termin, was für die Spender den Vorteil hatte, dass keine Wartezeiten entstanden sind. Zwei Aufrufe im Stadtweiher haben uns immerhin etwa zehn Spender beschert“.

Pressereferent Alfred Kneer teilte diese Meinung und fügte hinzu: „Hinsichtlich der guten Wetterprognosen haben wir die Spender nicht nur einmal angeschrieben, sondern gleich zweimal, um auf die Vorsorgesituation aufmerksam zu machen“. Für den reibungslosen Ablauf sorgten sechs Ärzte, zwölf Entnahmeschwestern, mehrere Ehrenamtliche im Labor sowie etwa 40 Helfer des Ortsvereins Leutkirch. Darunter haben sich acht Jugendrotkreuzler befunden. Zur Belohnung erhielten die Spender als Sonderaktion eine Power-Bank. Für die Bewirtung sorgte Ilona Gabler mit ihrem Team.