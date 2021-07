Dressur-Reiter absolvieren in Haid elf Prüfungen

Nach der coronabedingten Pause darf es dieses Wochenende endlich wieder losgehen: Auf dem Gelände des Pferdesportverein (PSV) Leutkirch-Haid findet mit dem Dressurturnier das erste Turnierwochenende statt. Über die beiden Turniertage werden elf Prüfungen abgehalten, immer parallel auf den beiden Reitplätzen. Knapp 500 Starts wird es am Wochenende auf dem Reitgelände in der Haid geben. Die größte Prüfung ist dabei die Dressurpferdeprüfung Klasse A mit 67 Nennungen. In dieser Prüfung dürfen die jungen Pferde an den Start und erste Turniererfahrungen sammeln.

Bei vielen Reitern dürfte es das erste Turnier der Saison sein, weshalb die Nennungen schnell eingegangen waren Es wird auch für viele Schwierigkeitsstufen etwas dabei sein: angefangen von der Dressurreiterprüfung Klasse A bis zur Dressurprüfung Klasse S* - St. Georg Special. Die Dressurprüfung Klasse S* - St. Georg Special - dürfte auch das Highlight des Wochenendes werden, wenn die Dressurreiter ihre anspruchsvollen etwa sechsminütigen Prüfungen am Sonntag ab 15 Uhr zum Besten geben.

Zuschauer sind an diesem und auch beim darauffolgenden Springturnier willkommen, es ist lediglich eine Registrierung am Eingang (über die Luca-App oder ein Formular) nötig. Eine Bewirtung durch die Mitglieder des PSV Leutkirch-Haid wird wie gewohnt stattfinden.

Der genaue Zeitplan:

Samstag: 7.30 Uhr: Dressurprüfung Klasse L* - Trense; 11 Uhr: Dressurprüfung Klasse L** - Kandare; Dressurprüfung Klasse M*; 14.30 Uhr: Dressurprüfung Klasse M*; 15 Uhr: Dressurreiterprüfung Klasse A, 16.45 Uhr: Dressurprüfung Klasse A**

Sonntag: 7.30 Uhr: Dressurpferdeprüfung Klasse A; 8 Uhr: Dressurpferdeprüfung Klasse L; 11.15 Uhr: Dressurprüfung Klasse M**; 13 Uhr: Dressur-Wettbewerb; 15 Uhr: Dressurprüfung Klasse S* - St. Georg Special