Dreimal Traumnote 1,0

Der Abiball des Hans-Multscher-Gymnasiums ist in der vergangenen Woche über die Bühne gegangen. Bei traumhaften Temperaturen und Sonnenschein versammelten sich die 83 Abiturienten und Abiturientinnen mit ihren Familien und Freunden in der Festhalle, um ihren Schulabschluss zu zelebrieren.

Nach einleitenden Worten von Schulleiter Thomas Tomkoviak und einer anschließenden kurzen Rede der Elternbeiratsvorsitzenden Jaqueline Schwärzler hielt die diesjährige Scheffelpreisträgerin Sarah Hilsenbeck die traditionelle Schülerrede: „Jetzt hon i scho d‘ ganze Scheiß g’lernt und ka’ immer no nix.“

So übersetzt sie in ihrer Ansprache die Aussagen Fausts aus dem gleichnamigen Drama von Goethe. Sarah erzählt von den zwölf vergangenen, „turbulenten und abwechslungsreichen“ Schuljahren. Sie lässt nichts aus und macht sich auch noch über die angealterte technische Ausstattung der Schule lustig – und darüber, „wie diese Ausstattung die Schüler auf eine Zukunft in unserer digitalisierten Welt vorbereiten soll“.

Zurecht, wie viele ihrer Mitschüler mit tosendem Applaus bestätigen. Insgesamt und als Fazit blickt Schwärzler „aber doch auf eine schöne Schulzeit“ zurück und kann stolz sagen: „I woiß zwar it alles, aber ebbas!“

„Habe nicht viel gelernt“

Bei der anschließenden Zeugnisvergabe bekamen die Absolventen dann endlich ihr Zeugnis und teilweise auch Belobigungen und Preise überreicht. Mit der Note 1,0 haben die Schülerinnen Sarah Hilsenbeck, Susanne Rasch und Lara Fleischmann als die Besten ihres Jahrgangs abgeschlossen und dabei auch zahlreiche Preise ergattert. Unter anderem wurden der E-Follow-Preis, der Mathematiker-Preis, der Porsche-Preis, der Sozialpreis und die Nominierung für die Studienstiftung des Deutschen Volkes verliehen.

Hilsenbeck hat einige dieser Preise gewonnen und kann mit ihrer erreichten Punktzahl auch bundesweit mithalten. „Ich habe jetzt nicht unglaublich viel gelernt“, erzählt die Scheffelpreisträgerin. „Natürlich muss man sich vor den Prüfungen auch mal das eine oder andere anschauen, trotzdem läuft bei mir nebenher noch ein Haufen anderer Dinge.“

Jetzt soll es bei ihr mit einem Jahr Mexiko weitergehen. Danach will sie weiterschauen, aber davor wird noch der Abiball genossen. Diesen hat sie nämlich zusammen mit anderen Mitschülern neben dem Abitur organisiert. Unter diesen Mitschülern befand sich Porschepreisträgerin Lara Fleischmann, neben dem Abiball hat sie sich auch noch um das Sponsoring gekümmert. „Es ist anders, wenn man auf einen Abiball kommt und alles schon gemacht ist“, sagt sie schmunzelnd. „Ich bin aber trotzdem sehr zufrieden mit dem Abend.“

Doch nicht nur Lara und Sarah waren mit dem Ergebnis des Abends glücklich: Ihre Mitschüler, die Lehrer, Familien und Freunde genossen einen glamourösen Abend mit bestem Programm und Essen.