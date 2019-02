Dreijähriges Mutmacher-Projekt startet

Die Planungen haben fast zwei Jahre gedauert, jetzt kann es endlich losgehen. Am Donnerstagabend haben Vertreter der katholischen Kirchengemeinde den Vertrag mit der Bischof-Moser-Stiftung unterzeichnet. Das dreijährige Mutmacher-Projekt, für das die Gemeinde und die Stiftung jeweils 75 000 Euro bereitstellen, startet jetzt. Vorgestellt hat sich auch gleich der neue Jugendreferent Dennis Hemer, der das Projekt zusammen mit Pastoralreferent Benjamin Sigg leiten und begleiten wird.

Die Ministranten, die KJG-Gruppen, das Zeltlager, der Jugendtreff Chillix und der Jugendchor – In der katholischen Gemeinde St. Martin tummeln sich etliche Jugendliche in diversen Gruppen. „Das ist unsere Zukunft“, sagt Benjamin Sigg, „und das sind unsere wichtigsten Partner“. Auf die Vorstellung des 20-seitigen Projektpapiers verzichteten die beiden Leiter, aber klar wurde trotzdem, dass die 150 000 Euro, die das Mutmacher-Projekt in den nächsten drei Jahren kosten wird, gut angelegt sein werden.

„Wir wollen damit Freiräume schaffen für Jugendliche und sie auf ihrem Weg begleiten“, so Sigg. Dass eine gute Begleitung auch die Haltung gegenüber der Kirche präge, sei ihm wohl bewusst. „Ziel ist es dabei nicht, die Sonntagsgottesdienste voll zu kriegen, sondern ein sinnvolles Leben zu gestalten.“

Der Leutkircher Dennis Hemer, der bisher bei der Stiftung St. Anna als Erzieher gearbeitet hat und in Kürze 30 wird, freut sich auf die neue Herausforderung. „Die Planungen laufen auf vollen Touren, viele Sachen sind angestoßen, in der Realschule starten wir bald mit einem Stilleangebot in den Pausen.“ Als Partner sind diverse Organisationen mit im Boot, zum Beispiel das städtische Jugendhaus, die Schulen, die Sozialarbeit, die Caritas, aber auch die evangelische Kirche oder der Verein „Demokratie leben“. „Gestärkt werden sollen die Jugendlichen an ihren täglichen Orten, da wo sie leben, wo es ihnen gut geht und wo sie ihre Freunde treffen“, so Hemer.

Die beiden Vertreter der Bischof-Moser-Stiftung, die zur Diözese Rottenburg-Stuttgart gehört, stellten den Stiftungszweck „Förderung pastoraler Dienste“ in den Mittelpunkt. „Damit Glaube neu zündet“ lautet das Stiftungsmotto. „Wir brauchen in unserer Kirche neue Wege in der Seelsorge“, sagte Gerhard Rauscher in seinem Grußwort, „und freuen uns, dass wir hier finanziell helfen können.“

Sein Kollege Rolf Seeger wies auf die zentrale Bedeutung des „Muts“ hin und auf den Namensgeber der Stiftung. „Mut meint nicht eine Durchhalteparole für traditionelle Jugendarbeit der Kirche“, zitierte er den Leutkircher Bischof, „jeder Einzelne stiftet die ‚Zivilisation der Liebe’ mit, die unsere Gesellschaft prägen soll.“

Rolf Seeger freue sich, Unterstützung anbieten zu können, „damit junge Menschen den Mut finden, die kleine und große Welt anzupacken“.