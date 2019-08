Drei Verletzte nach Zusammenstoß.

Die Polizei vermutet Unachtsamkeit als Ursache für einen Unfall am Donnerstag in Leutkrich. Demnach missachtete gegen 17.15 uhr ein 22-Jähriger die Vorfahrt einer 32-Jährigen an der der Kreuzung Landstraße und Am Buchenhang. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden die 32-Jährige sowie ihre beiden Mitfahrer leicht verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Deb Schadenen schätzen die Beamten auf insgesamt 18 000 Euro.