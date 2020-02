Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Leutkirch

Eine Autofahrerin hat am Dienstag gegen 19.45 Uhr auf der Bundesstraße 465 an der Anschlussstelle Leutkirch West sich selbst und zwei weitere Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Laut Polizeibericht fuhr die Frau mit ihrem VW von der Autobahn 96 aus Richtung München kommend an der Abfahrt Leutkirch West ab. An der Einmündung auf die Bundesstraße missachtete sie die Vorfahrt eines 67 Jahre alten Mannes, der mit seinem Ford in Richtung Leutkirch unterwegs war. Der Mann und seine 63-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Aufgrund ihrer Verletzungen wurden sie in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Die 61-Jährige VW-Fahrerin, die sich selbst ebenfalls leicht verletzte, wurde an der Unfallstelle erstversorgt. An den Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 16 000 Euro. Die Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt.