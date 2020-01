Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

An der Kreuzung zweier Kreisstraßen vor der Autobahnauffahrt Leutkirch Süd sind am Donnerstagmorgen ein Mercedes und ein Fiat zusammengestoßen, weil der Wartepflichtige die Vorfahrt nicht beachtete. Es gab drei Verletzte.

Gegen 6.15 Uhr fuhr laut Polizei ein Mercedes aus Richtung Weipoldshofen kommend auf der K 7910 zur Autobahn. An der Kreuzung mit der nach Leutkirch führenden K 8025 übersah der 60-jährige Fahrer einen aus Richtung Tautenhofen kommenden Fiat. Deswegen hielt er, trotz Wartepflicht, nicht an und fuhr langsam in Richtung A 96 weiter. Der 19-jährige Fiat-Fahrer konnte nicht mehr reagieren und krachte dem Mercedes gegen die Beifahrerseite. Bei der Kollision verletzten sich beide Fahrer und die Mitfahrerin im Mercedes leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt, mussten aber nicht weiter behandelt werden. An den beiden Personenkraftwagen entstand ein Sachschaden von rund 11 000 Euro.