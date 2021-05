Drei Verletzte, ein Fahrzeugbrand und widersprüchliche Aussagen: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Ein 18-jähriger Autofahrer hat beim Abfahren von der A96 die Vorfahrt missachtet und einen Unfall verursacht. Das teil die Polizei mit. Drei Personen sind verletzt worden, ein Kleinwagen fing Feuer. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Samstag etwa gegen 21.50 Uhr sei der junge Mann von der A 96 kommend an der Einmündung zur B 465 nach links gefahren, um in Fahrtrichtung Bad Wurzach weiterzufahren. Hierbei habe er die Vorfahrt missachtet. Es sei zum Zusammenstoß mit dem Kleinwagen einer 18-Jährigen gekommen, welche mit zwei weiteren Insassen ins Krankenhaus verbracht werden musste.

Der Wagen der jungen Frau hat nach dem Unfall Feuer gefangen und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Leutkirch gelöscht werden, teilt die Polizei weiter mit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 11500 Euro.

An der Unfallstelle sei es zu widersprüchlichen Angaben wegen der Fahrtrichtung der Fahrerin gekommen, weshalb die Polizei Zeugen sucht.