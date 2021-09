Drei Triathleten des SV Herlazhofen auf Podest

Unter den Teilnehmern beim Volkstriathlon in Erbach sind auch die beiden Triathleten Günther Längst und Walter Sigg vom SV Herlazhofen gewesen. Beide starteten zusammen in der Altersklasse TM70. Nachdem sich der berüchtigte Erbacher Nebel am See aufgelöst hatte, konnte der erste Start im 20 Grad warmen Badesee unter idealen Bedingungen erfolgen.

In der Volksdistanz (500 Meter Schwimmen, 23 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) erreichte Günther Längst den Sieg in dieser Altersklasse in 1:18:36 Stunden – das bedeutete Platz 45 von allen 153 Männern. Auf Platz zwei folgte ihm sein Vereinskamerad Walter Sigg in der Zeit von 1:29:49 Stunden. Er schaffte damit den Gesamtplatz 116.

Am gleichen Wochenende fand in Ingolstadt der mehrfach wegen Corona verschobene Triathlon beim Naherholungszentrum am Baggersee mit Sprint-, Olympischer und Mitteldistanz statt: Für die Sprintdistanz mit 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 4,5 Kilometer Laufen, hatte sich Simone Walter vom SV Herlazhofen bereits im Januar 2020 angemeldet und durfte nun endlich inmitten von insgesamt 1386 Triathleten an den Start gehen.

Der Start der Sprintdistanz erfolgte um 13 Uhr und es war aufgrund der Wassertemperatur für alle Wettkämpfe ein Neoprenanzug erlaubt. Bei traumhaften Spätsommerwetter erreichte das Thermometer gegen die Mittagszeit an die 30 Grad in der Sonne. Simone Walter konnte nach dem Schwimmen und einem schnellen Wechsel in der Wechselzone mit dem Rad und beim Laufen einige Athleten überholen und erreichte nach 1:21:48 das Ziel mit dem Sieg in ihrer Altersklasse W55 und den hervorragenden Platz 25 von 107 Frauen in dieser Distanz. Somit hatte sich das lange Warten und auch der weite Weg nach Ingolstadt gelohnt.