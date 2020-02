Drei neue Filme im Centraltheater

Der Cineclub präsentiert wieder neue Filme: „Nurejew – The White Crow“ ist am Donnerstg, 13. Februar, Samstag, 15. Februar, und am Sonntag, 16. Februar, jeweils um 20 Uhr im Centraltheater zu sehen, heißt es in einer Mitteilung. Die Dokumentation „Töchter des Aufbruchs“ wird am Freitag, 14. Februar, 20 Uhr, im Rahmen einer Sonderveranstaltung zur Aktion „One Billion Rising“ gezeigt. Zudem präsentiert der Cineclub an den Sonntagen 16. Februar und 1. März jeweils um 15 Uhr das Abenteuer „Dora und die goldene Stadt“.