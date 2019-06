Drei Mal Sommerjazz im Juli

Der Leutkircher Sommerjazz im Leutkircher Museum im Bock ist schon lange kein Geheimtipp mehr, wenn es um hochkarätige Konzerte und schöne Atmosphäre geht. In diesem Jahr gibt es laut einer Pressemitteilung der Volkshochschule Leutkirch wieder drei Konzert im Juli; der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Mit „Monsieur Pompadour“ am Mittwoch, 3. Juli, startet die Reihe des Leutkircher Sommerjazz mit einer heiteren Mischung aus Swing Manouche, auch Gypsy- oder Sinti-Jazz genannt, ambitionierter Wildheit und einer Prise Melancholie. Das Berliner Quartett verzaubert gemäß der Ankündigung mit Liedern, Chansons und Songs über das Leben und die Liebe, vierstimmig gesungen und interpretiert im Stil ihrer Idole Django Reinhardt und Stephane Grappelli.

Am Mittwoch, 10. Juli, gastiert mit Rosario Bonaccorso einer der besten Kontrabassisten Italiens in Leutkirch, so der Pressebericht. An seiner Seite spielt Fulvio Sigurta, ein Ausnahmemusiker an der Trompete und Shooting-Star der internationalen Jazz-Szene. Nicola Angelucci wird am Schlagzeug zu hören sein. Jazzlegende Benny Golson bezeichnete ihn als „den besten Schlagzeuger Europas, mit dem er je gespielt habe“. Pianist Lothar Kraft, das Urgestein der süddeutschen Jazzszene, komplettiert das deutsch-italienische Quartett.

Multitalent Matthias Schriefl kommt am Mittwoch, 17. Juli, mit fünf Kollegen zum Sommerjazz. Zusammen sind sie „Six, Alps & Jazz“. Der Name ist Programm. Die sechs Multiinstrumentalisten haben 30 Holz- und Blechblasinstrumente dabei und zeigen, dass Volksmusik auch Jazz – und Jazz auch Volksmusik ist. Schriefl und seine Formation erweisen sich dabei als sichere Grenzgänger zwischen den musikalischen Kulturen.