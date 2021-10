Drei Körperverletzungen in einer Gaststätte

Gleich drei körperlichen Auseinandersetzungen haben sich am Wochenende in einer Gaststätte in Ellerazhofen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, gab es den ersten Streit aus bislang unbekannten Gründen in der Nacht auf Samstag. Im Verlauf der Auseinandersetzung ergriff der unbekannte Tatverdächtige einen Gegenstand aus Glas und schlug damit auf den 18-jährigen Geschädigten ein. Dieser erlitt dadurch eine Platzwunde am Kopf.

Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es laut Polizei in der Nacht auf Sonntag kurz nach 1 Uhr zwischen einem ebenfalls bislang unbekannten Mann und einer Frau, in dessen Verlauf die Frau mit einer Flasche oder einem Glas gegen den Kopf geschlagen wurde, wodurch auch sie eine Platzwunde erlitt. Der Täter wird folgend beschrieben: männlich, 23 bis 27 Jahre alt, 165 bis 170 Zentimeter groß, breites Gesicht, breit gebauter Körper, Drei-Tage-Bart. Er trug eine schwarze Cap mit Aufschrift, ein schwarzes Langarmshirt und eine dunkle Hose.

Etwa eine Stunde später wurde nach Angaben der Polizei erneut ein Streit in der Gaststätte mitgeteilt. Die hier Geschädigte erhielt in einem Gerangel einen Schlag in den Brustkorb, wodurch sie starke Schmerzen verspürte. Eine Beschreibung der Täter war der Geschädigten jedoch nicht möglich.

In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Personen, die Hinweise zu den jeweils Beteiligten machen können, werden gebeten sich unter Telefon 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.