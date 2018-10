Drei glückliche Gewinnerinnen

Die drei glücklichen Gewinner des diesjährigen Schulanfangsgewinnspiel haben ihre Gutscheine erhalten. 100 Euro gibt es für Elina Gegenbauer (Zweite von links), 50 Euro für Lina Brasser (rechts) und 25 Euro für Sandra Braun (Mitte). Das Gewinnspiel von Papier Wagenseil in Kooperation mit der „Schwäbischen Zeitung“ hat inzwischen schon Tradition. Geschäftsinhaberin Irene Wagenseil (Zweite von rechts) hat dann auch gemeinsam mit Tobias Pearman, Geschäftsführer der Schwäbischen Zeitung Leutkirch (links), die Gewinne überreicht. Elina Gegenbauer will ihren Gewinn gleich in eine Halloween-Verkleidung investieren. Lina Brasser weiß noch nicht, was sie mit ihrem Gewinn machen möchte Sandra Braun gab den Gewinn an ihre Kinder weiter. Foto: Uwe Jauß