Drei Dienstjubiläen bei der Hausgemeinschaft Vinzenz von Paul

Im Rahmen einer Feier für die Mitarbeiter der Hausgemeinschaft Vinzenz von Paul hat Einrichtungsleiterin Inge Warnack gleich drei Dienstjubilare des vergangenen Jahres würdigen können, so eine Pressemitteilung der Vinzenz von Paul gGmbH. Insgesamt zehn Jahre war Hans Binder bis zu seinem Ruhestand als Hausmeister aktiv. Jeweils auf stolze 15 Jahre bringen es Hauswirtschaftsleiterin Ursula Aberle und Pflegefachkraft Willy Hermann. „Es macht einfach Spaß in einem so gewachsenen und stabilen Team zu arbeiten“, wird Warnack in dem Schreiben über die langjährigen Mitarbeiter in der Leutkircher Senioreneinrichtung zitiert.