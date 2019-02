Drei Bands und Solokünstler sorgen für gute Laune

Bei der ersten Offenen Bühne Session des Jahres gab es Grund zu feiern: Um die 120 Veranstaltungen hat Egbert Dreher seit 2004 organisiert, musikalisch getragen von Otmar Bühler – unter Mithilfe von Klaus Zellmer und Sebastian Schmidt, die den Sound besorgen. Die Offene Bühne beginnt immer mit „Feelin' Alright“, dann folgen angemeldete, selten spontane Musiker, Sänger oder Ensembles. Die ersten zehn Jahre gab es die Session monatlich, zuerst im „Storchen“, dann im Blauen Affen.

„Unter dem Dach des Kleinkunstvereins Larifari ist die Offene Bühne regelrecht explodiert. Zwar findet sie findet nur vier Mal im Jahr statt, nun aber im Bocksaal, den die Musiker wie auch das Publikum lieben. Unsere Warteliste und der Besucherandrang beweisen dies eindrücklich“, freut sich Egbert Dreher.

Maultrommel und Jodler

So auch am Freitagabend, als sich nach dem Warm-up mit Oldies und Goldies durch „Feelin' Alright“ die Künstler aus Leutkirch, Bayern und Oberschwaben die Klinke in die Hand gaben. „Es macht voll Spaß hier in Leutkirch zu spielen, das Publikum ist offen für alles und macht toll mit“, da sind sich die „Bühnenstars“ aus Nah und Fern einig, zum Beispiel die urige Band „Das Alma“ mit dem Trio „Quergestreift“. Saxophon und Gong erzeugten mystische Stimmung, es rappte die Maultrommel und Sängerin Claudia brachte sogar das Publikum als Chor zum mehrstimmigem Jodeln.

Über viel Beifall durfte sich Offene-Bühne-Gründer Egbert Dreher bei seinem Solo-Auftritt freuen. Er benutzt bekannte Oldies, um sie mit freien schrägen schwäbischen Übersetzungen neu zu beleben, musikalisch untermalt von Gitarre und Bluesharp.

Ein Höhepunkt des Abends war offensichtlich der Auftritt des Duos Albrecht Roth am Bösendorfer Flügel und Peter Witzig mit Saxophon und Violine. Viele Zuhörer waren gekommen, um dem ehemaligen Rektor Roth und seinem Kollegen Witzig (ehemals Realschule) zu lauschen. Sie begeisterten mit Melodien aus den Filmen Casablanca und Love Story und gaben Klassisches von Liszt und Brahms zum Besten. Damit setzte das Duo neue Akzente bei dieser Jubiläums-Session. Matthias und Hans aus dem Raum Memmingen zeigten ihre Spezialität, deutsches Schlager-Kulturgut ironisch zu verfremden. Matthias überhöht die Stimmen inklusive Akzent und Grimassen, Hans schlägt die Gitarre und singt die zweite Stimme. Das Publikum amüsierte sich köstlich. Nach Klassik, Pop, Jodler und Schlager eroberte die Band der Schwäbischen Zeitung die Bühne.