Dramen, Dokumentationen und Krimis

Die Mitglieder des Cineclub Leutkirch haben sich bis Anfang September wieder ein abwechslungsreiches Kinoprogramm ausgedacht. Zu sehen sind zahlreiche Dramen, Dokumentationen über Komödien bis hin zu Thrillern. Zusätzlich dürfen sich Kinder im Rahmen des Ferienprogramms auf zwei Filme freuen.

Los geht es in der Zeit von 7. bis 10. Juni mit der Biografie „3 Tage in Quiberon“, die sich mit der Schauspielerin Romy Schneider befasst. Anschließend steht am 14. sowie am 15. Juni der Horrorthriller „A Quiet Place“ mit Emily Blunt auf dem Programm. „Vom Bauen der Zukunft – 100 Jahre Bauhaus“ nennt sich die Dokumentation, die am 16. und am 17. Juni zu sehen ist. Es folgt in der Zeit von 21. bis 24. Juni das Drama „Der Buchladen der Florence Green“, bevor von 28. Juni bis 1. Juli die bayrische Geschichte „Zwei Herren im Anzug“ ausgestrahlt wird.

Mit dem deutschen Thriller „Freddy“ bringt der Cineclub einen Film auf die Leinwand, bei dem Regisseurin Tini Tüllmann für Fragen und zur Diskussion zur Verfügung steht. Auf eine fantasievolle Komödie, die vor der Kulisse der norddeutschen Küstenlandschaft spielt und sich „Wer hat eigentlich die Liebe erfunden“ nennt, dürfen sich die Besucher vom 5. bis 8. Juli freuen. Eine Dokumentation die den Titel „Die Stille Revolution“ trägt und als Sonderveranstaltung in Zusammenarbeit mit der Firma Elobau ausgestrahlt wird, ist am 10. Juli zu sehen.

Weiter im Programm geht es von 12. bis 15. Juli mit dem preisgekrönten Drama „Das Mädchen aus dem Norden“. Mit „Augenblicke“ bringt der Cineclub am 19. und 20. Juli eine Dokumentation auf die Leinwand über den Streetart-Künstler JR und der Regie-Ikone Agnès Varda, bevor am 21. und 22. Juli bereits die nächste Dokumentation auf dem Programm steht, die sich „Die Nacht der Nächte“ nennt und von der Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft handelt. Mit der Biografie „Eleanor & Colette“ geht es von 26. bis 29. Juli weiter.

Kino macht Pause

In der Zeit von 2. August bis 5. September gibt es wegen der anstehenden Renovierungsarbeiten keine Vorstellungen, mit Ausnahme der K4-Nacht am 3. August, bei der der Cineclub wieder eine kleine Auswahl an Kurzfilmen zeigt. Danach kommt in der Zeit von 6. bis 9. September und als Abschluss der Saison, kommt das unterhaltsame Roadmovie „303“ zur Ausstrahlung.

Filme für junge Besucher

Im Rahmen des Ferienprogramms lädt das Central-Theater junge Besucher am 31. Juli, um 10 Uhr sowie am 1. August, um 15 Uhr in den Film „Liliane Susewind“ ein. Im Wechsel ist an folgenden Tagen der Kinderfilm „Jim Knopf & Lukas“ zu sehen. Beginn ist am 31. Juli, um 15 Uhr und am 1. August um 10 Uhr. Von Juni bis August gibt es keine Vorstellungen am Sonntagnachmittag.